Internet está dividida en tres partes y la que todos conocen es la Surface Web (que se compone de un 4% del total de webs). Aquí encuentras contenido indexado, es decir, información que los motores de búsqueda como Google, Bing o Yahoo! pueden encontrar fácilmente y de una manera organizada. Pero… ¿sabes cómo buscar y entrar en la Deep Web y Dark Web?

La Deep Web es la parte que está compuesta por contenido no indexado. A diferencia de lo que mucha gente cree, la Deep Web no es ilegal. La Dark Web es aún más particular y a esta sí cuesta acceder. Te mostraremos en detalle cómo funciona todo esto. En este artículo entenderás qué significan todos estos términos y qué se puede hacer en cada una de ellas.

Cómo se busca y entra en la Deep web y Dark Web

Por supuesto, antes de nada te recomendamos que no hagas ningún tipo de actividad ilegal en Internet. En la web profunda no solo hay cosas ilegales, el uso que hagas de esta información es solo responsabilidad tuya.

¿Cómo entrar en la Deep Web?

La información contenida en la Deep web es pública aunque en algunos casos también se encuentra cifrada. La mayoría de contenido de la Deep Web no es ilegal (al igual que en la Surface Web) y en realidad es la parte más grande de todo Internet. Puedes tener acceso a ella usando los buscadores apropiados, por ejemplo:

The WWW Virtual Library : este explorador te permite acceder a todo tipo de archivos de Internet de todos los ámbitos y sobre todas las materias. Allí podrás encontrar información de la sociedad, derecho, educación o agricultura. Puedes navegar por las distintas categorías. Se trata de un directorio completo que lleva años funcionando y en él encontrarás prácticamente todo lo que se te ocurra.

: este explorador te permite acceder a todo tipo de archivos de Internet de todos los ámbitos y sobre todas las materias. Allí podrás encontrar información de la sociedad, derecho, educación o agricultura. Puedes navegar por las distintas categorías. Se trata de un directorio completo que lleva años funcionando y en él encontrarás prácticamente todo lo que se te ocurra. SurfWax : te proporciona un método distinto de búsqueda. Usa la función de autocompletar o sugerencias para encontrar contenido a través de las páginas webs. Puedes empezar escribiendo un nombre, una palabra clave o un tema y te dará sugerencias de búsqueda.

: te proporciona un método distinto de búsqueda. Usa la función de autocompletar o sugerencias para encontrar contenido a través de las páginas webs. Puedes empezar escribiendo un nombre, una palabra clave o un tema y te dará sugerencias de búsqueda. The Labyrinth: te ofrece, de forma gratuita y organizada, acceso a muchos recursos e información sobre estudios medievales. Sus enlaces ofrecen conexiones a bases de datos, servicios, textos y estudios de todo el mundo sobre el medievo.

Hay muchos más servicios, pero estos son algunos de los más usados. Entre las diferentes alternativas existen DuckDuckGo, Pipl, CiteSeerX y Wayback Machine (al que es necesario acceder mediante Tor).

¿Cómo entrar en la Dark Web?

En la Dark Web existen páginas a las que no podrás entrar usando un navegador convencional. Las extensiones (.onion, en su mayoría) usadas en este servicio son inaccesibles con un navegador web “normal”.

Para ello necesitas un software que te permita abrir estas direcciones. Puedes descargar, por ejemplo, Tor Browser:

En primer lugar debes descarga la herramienta en tu móvil o buscar Tor Browser en tu PC y descargar este navegador.

Te recomendamos que apagues el Firewall que usas o puede que se te bloqueen los accesos.

Finalmente, usa el navegador Tor Browser para entrar a esta parte profunda de la web.

Los buscadores más famosos de la Dark Web son The Hidden Wiki, Torch, Candle (similar a Google), Tor Links, NotEvil y Grams. Sin embargo, si decides entrar te recomendamos lo siguiente:

Nunca publiques datos ni información personal.

Si no entiendes los riesgos, nunca descargues nada.

No realices actos ilegales.

No contactes a desconocidos a través de esta red.

Te recomendamos tapar o desconectar cualquier cámara del dispositivo que uses.

Y si escuchas hablar de darknet debes saber que estas son las diferentes partes que componen la Dark Web.

¿Qué tipo de contenido hay en la Dark Web?

Las razones por las cuales te recomendamos tener mucho cuidado si decides entrar en la Dark Web es motivado a que, encontrarás páginas con información muy peligrosa y muchísimas actividades ilegales tales como:

Lavado de bitcoins, cuentas de PayPal robadas, tarjetas de crédito clonadas, falsificación de billetes, etc.

Explotación sexual, gadgets robados, armas y municiones, documentación falsa y ventas de drogas.

Encontrarás Pornografía infantil.

Servicios de asesinatos por encargo.

Páginas web que contienen material audiovisual de tipo Gore.

Alojamiento web y almacenamiento de imágenes donde se antepone la privacidad. Algunos prohíben subir archivos ilegales y otros no tienen ninguna restricción.

Activismo político: intercambio de archivos censurados, hacktivismo y hasta una página para organizar “magnicidios financiados en masa”. La anarquía es la ideología predominante en la Dark Web.

Por todo lo descrito anteriormente, te recomendamos tener precaución si entras en la Dark Web y eliminar la desconfianza sobre la Deep web, pues allí se pueden encontrar un montón de cosas legales e interesantes. Puedes dejarnos todas tus dudas en los comentarios, nos gustaría saber qué piensas acerca de este tema.