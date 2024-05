Esta función de One UI 6.1 le da años de vida a la batería de mi Samsung

Al igual que otros fabricantes de dispositivos móviles, Samsung suele incluir nuevas funciones y mejoras cuando lanza actualizaciones relacionadas con su capa de personalización One UI. El más claro ejemplo de ello es lo que ha sucedido con el lanzamiento de One UI 6.1, versión que mejora sustancialmente el sistema de protección de la batería de los terminales Samsung.

Siendo poseedor de un teléfono Samsung Galaxy A54, me he encontrado con la sorpresa de que con One UI 6.1 puedo alargar la vida útil de la batería del móvil. Desde los ajustes del dispositivo móvil, he podido hallar una función que protege la batería cada vez que conecto el cargador.

Si tú también has recibido esta nueva versión de One UI y quieres que la batería de tu Samsung Galaxy tenga muchos más años de vida, déjanos informarte que estás en el lugar indicado. Aquí te explicaré en muy pocos pasos cómo hacer uso de esta nueva función, ¡lo único que tienes que hacer es descargar la última versión de One UI!

Activa esta función de One UI 6.1 para alargar la vida útil de la batería de tu Samsung

Como bien mencionamos al principio del artículo, la función que alarga la vida útil de la batería de cualquier teléfono Samsung solo está presente en One UI 6.1, o sea, es imprescindible actualizar el Android para poder acceder a la misma. Si ya cuentas con esta versión de One UI, podrás seguir estos pasos para activar esta útil herramienta de protección de carga:

Lo primero que tienes que hacer es acceder a los Ajustes de tu móvil Samsung Galaxy .

. Una vez dentro de la configuración de tu terminal, deberás ingresar en el apartado llamado “Batería”.

Por consiguiente, deberás activar la función “Protección de la batería”.

Habiendo activado esa función, tendrás que ingresar en “Protección de la batería”.

Observarás tres opciones de protección de la batería: 1 – Básica, 2 – Adaptable y 3 – Máxima.

Si bien las tres funciones protegen la batería al momento de conectarse al cargador, la opción que más años de vida le da a la batería es la que dice “Máxima”. Dicha función dejará de cargar la batería cuando alcance el 80%.

Cabe mencionar que, según los resultados que hemos obtenido al momento de probar esta función, la opción “Máxima” evita que la batería se desgaste rápidamente, ¿qué significa esto? Que la salud de la batería se mantendrá entre un 90 y 70 % durante al menos 3 años, número más que significativo si tenemos en cuenta que la mayoría de los terminales requieren de un cambio de batería cada 2 años.