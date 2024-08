Instagram es la red social del cotilleo por excelencia. Mucha gente la usa solo para saber la actividad de otras personas en su vida diaria. Sin embargo, Instagram es consciente de esto y limita bastante la información que puedes averiguar sobre una cuenta para resguardar la privacidad de todos sus usuarios.

Ahora bien, hay gente que asegura que es posible ver los me gusta en Instagram de otra persona. Y si bien tienen razón, realmente no es como piensas. Los likes en Instagram no son privados y cualquiera puede verlos, aunque no te resultará tan sencillo como crees saber a quién ha dado like alguien. Enseguida te explicamos por qué.

Instagram te permite ver los me gusta de otra persona, pero no en su perfil

En Instagram no se pueden ver los me gusta de una persona en su perfil, como sí se podía hacer en Twitter. Aunque puedes ver las publicaciones, historias y directos de una cuenta, la red social no te da acceso a una lista donde puedas ver su actividad desglosada.

No obstante, la red social sí que te muestra en las publicaciones las personas que han dado like. Así que, si quieres ver los me gusta de otra persona en Instagram, tendrás que revisar una a una las publicaciones a las que podría haber dado like. Sí, es algo muy tedioso y no es tan fácil como ver las publicaciones que te han gustado en Instagram.

Comprueba manualmente las publicaciones para ver a quién le han gustado

Aunque Instagram no te deja ver la lista de los «Me gusta» de otra persona, puedes revisar manualmente las publicaciones y ver si a un usuario en específico le ha gustado la publicación. Para hacer esto, sigue los siguientes pasos:

Abre una publicación en Instagram que quieres saber quién le ha dado like.

que quieres saber quién le ha dado like. Presiona el conteo de «Me gusta» para abrir la lista de personas que han dado like.

para abrir la lista de personas que han dado like. Usa el buscador de la parte de arriba para buscar por su nombre de usuario en Instagram a la persona que crees que ha podido dar «me gusta».

en Instagram a la persona que crees que ha podido dar «me gusta». Si no ves al usuario en la lista, significa que no le ha gustado la publicación.

Otra forma de encontrar los «Me gusta» de alguien es revisar su lista de «Seguidos». Para hacer esto, debes acceder a su perfil y seleccionar «Seguidos». Si la cuenta es privada, tendrás que enviar una solicitud de seguimiento y esperar a que sea aprobada.

Después, puedes seleccionar una cuenta de las que sigue y revisar sus publicaciones para ver si la persona que te interesa está en la lista de «Me gusta». Eso sí, ten en cuenta que si te han bloqueado ninguno de estos métodos te funcionará (porque el usuario no aparecerá en la lista de me gusta).

Ninguna aplicación puede mostrarte los likes de Instagram de otra persona

Si haces una búsqueda en Internet sobre el tema, seguramente te aparecerán varias páginas que aseguran ser capaces de enseñarte los me gusta en Instagram de cualquier cuenta. Sin embargo, Instagram no publica oficialmente una lista de los «me gusta» de ninguna cuenta, por lo que no existe una herramienta que pueda obtener estos datos de ninguna manera.

Normalmente, ese tipo de páginas son diseñadas para robar datos de los usuarios. Te hacen creer que escanean publicaciones públicas en Instagram para encontrar a las personas que han dado like y crear una lista, pero esto consume tiempo y recursos, por lo que es poco probable que una aplicación lo haga. Así que nunca te fíes de esas páginas y solo usa los métodos oficiales para ver los me gusta de alguien en Instagram.