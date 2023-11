Como ver los me gusta en X (Twitter) de otra persona

A pesar de que Elon Musk ha efectuado varios cambios desde que adquirió Twitter, ahora llamado X, que no han caído del todo bien entre la comunidad, ha dejado ciertas cosas intactas.

Una de ellas es la función que le permite a cualquier usuario visualizar los me gusta que le ha dado una cuenta a otras publicaciones. Si desconocías la existencia de la misma y te ha interesado saber cómo utilizarla, déjanos decirte que estás en el lugar adecuado.

En esta oportunidad vamos a explicarte paso a paso qué es lo que deberás hacer para ver los me gusta de otras personas en X (Twitter). Eso sí, para poder acceder al apartado en donde se encuentran almacenados los me gusta de otros usuarios, dichas cuentas deberán ser públicas.

¿Cómo ver los me gusta en X (Twitter) de otra persona?

El tutorial que verás a continuación, fue realizado desde un dispositivo móvil y utilizando la app oficial de X. Si usas esta red social desde un ordenador, los pasos a seguir son exactamente los mismos.

Primero tendrás que abrir la aplicación de Twitter , ahora llamada X, desde tu móvil.

, ahora llamada X, desde tu móvil. Dentro de la red social, deberás pinchar en la pequeña lupa que aparece en la parte inferior de la pantalla.

que aparece en la parte inferior de la pantalla. En el menú de búsqueda, tendrás que escribir el nombre de la cuenta que deseas inspeccionar.

que deseas inspeccionar. Entra el perfil de X de esa cuenta.

de X de esa cuenta. Por consiguiente, tendrás que desplazarte por las pestañas que aparecen debajo de la descripción de esa cuenta, y posteriormente pinchar en “Me gusta”.

En segundos, podrás ver todos los me gusta que ha otorgado esa persona.

¿Cómo ver me gusta de Twitter sin cuenta?

Por el momento, y sin esperanzas de que esto cambie a futuro, no es posible ver los me gusta de otra persona en Twitter si no se tiene una cuenta.

En otras palabras, solo se puede acceder a esta información si se está registrado en la red social en cuestión. Si no tienes una cuenta, estarás obligado a tener que crearte una para ver los me gusta de otra persona en X.