Elon Musk, dueño de la red social X (Twitter), sigue tomando decisiones controvertidas, especialmente aquellas que afectan el bolsillo de los usuarios. Hace poco se conoció que el magnate planea limitar las respuestas en ciertos tweets solamente a usuarios premium. Ahora, la plataforma anunció que crear una cuenta en X (Twitter) costará 1 $ al año en Filipinas y Nueva Zelanda.

Este nuevo método de suscripción, llamado «Not A Bot», tiene como objetivo reducir el spam, la manipulación y la actividad de los bots en la plataforma. La compañía señaló que la prueba no se aplica a las cuentas existentes. Sin embargo, todavía no ha explicado por qué se está implementando solo en esos dos países.

Correct, read for free, but $1/year to write. It’s the only way to fight bots without blocking real users.

This won’t stop bots completely, but it will be 1000X harder to manipulate the platform.

— Elon Musk (@elonmusk) October 18, 2023