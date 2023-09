Elon Musk está considerando convertir Twitter, ahora llamado X, en una plataforma de suscripción. Durante una charla sobre inteligencia artificial con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Musk sugirió la posibilidad de implementar un pequeño cargo mensual para todos los usuarios de X.

La noción de convertir Twitter en una plataforma de pago no es novedosa, ya que Elon Musk había explorado previamente esta idea en conversaciones internas. Ahora, parece que esta propuesta está resurgiendo en su cabeza y lo ha expresado públicamente. Sus comentarios fueron reportados inicialmente por Dave Lee de Bloomberg.

