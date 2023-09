Para bien o para mal, X (antes Twitter) está cambiando y lo hace a marchas forzadas. La compañía sigue sin ingresar demasiado dinero y antes de convertir la plataforma en una superaplicación hay que llenar un poco las arcas. De ahí que Elon Musk y compañía eliminen ciertas funciones que generan gastos (como Circles), sigan impulsando los registros a X Premium y hasta estén pensando en que todos los usuarios paguen por usar la app.

Muy de la mano con estas dos últimas cosas viene el cambio más reciente que podría llegar a la plataforma. ¿De qué hablamos? Pues de que X (Twitter) pronto podría obligarte a suscribirte para responder a ciertos tweets (publicaciones).

#X is working on a feature that will let you limit the ability to reply to your posts only to the "Verified accounts"! pic.twitter.com/aAdK40WRON

— Nima Owji (@nima_owji) September 26, 2023