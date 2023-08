Hace realmente poco reseñábamos que X estaba por recibir las llamadas de voz y vídeo entre usuarios de la plataforma. En aquel momento revelamos algunos detalles, pero no supimos mucho más.

Ahora, casi tres semanas después, se ha vuelto una realidad. X (Twitter) ahora tiene llamadas y se ha convertido oficialmente en un rival directo de WhatsApp y Telegram. ¿Logrará superar a sus contendientes en algún momento?

Aunque a muchos nos molesten ciertos cambios (me incluyo), lo cierto es que Elon Musk parece tener clarísimo el camino a seguir para hacer de X la superapp que siempre ha soñado.

Desde que compró la compañía, el magnate ha ido introduciendo algunas mejoras: los vídeos de mayor calidad y duración, las publicaciones largas, una funcionalidad para conseguir empleo, el pago a creadores de contenidos y más. De hecho, incluso podría introducir una verificación KYC para tu cuenta usando tu DNI, algo que aporta seguridad si llegasen a meterse con temas financieros.

Pero más allá de eso, resulta que para Musk y compañía las comunicaciones también son muy importantes. Al fin y al cabo, a través de ellas es que interactuamos con el resto del mundo, así que ¿por qué no impulsarlas dentro de X?

Video & audio calls coming to X:

– Works on iOS, Android, Mac & PC

– No phone number needed

– X is the effective global address book

That set of factors is unique.

— Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2023