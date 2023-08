Twitter está atravesando un montón de cambios desde hace algunos meses, y no solamente hablamos del nombre, porque ahora se llama X. Elon Musk quiere convertir a esta red social en una superaplicación con un montón de funcionalidades, al más puro estilo de WeChat en China.

Cosas como las publicaciones de hasta 25000 caracteres, la capacidad de descargar vídeos sin bots y hasta la monetización son ejemplo de esto. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo, pues los desarrolladores de X siguen sacando una idea tras otra del sombrero. ¿Qué es lo último? Que pronto X (Twitter) tendrá videollamadas entre usuarios y sin necesidad de compartir tu número de teléfono en ningún momento. ¿Messenger, WhatsApp y Zoom deben temer? Seguramente.

La comunicación en tiempo real es necesaria para X y por ello lanzarán las llamadas entre usuarios

A través de un Space junto a CNBC, la CEO de X Corp. (antes Twitter Inc.) compartió algunas ideas sobre lo que está por venir para la empresa. Linda Yaccarino apuntó que X quiere convertirse en una suerte de plaza pública global. El objetivo es que todos los usuarios puedan expresarse tal como son e interactuar entre ellos, pero para eso hay que considerar algunas cosas.

De todas, la comunicación en tiempo real es una de las más importantes, pues es la que permite establecer conexiones y compromisos más sólidos. X ya tiene los Spaces, que son espacios de debate basados en audio que cumplen bastante bien esta función, pero no son suficientes.

Yaccarino señala que las conversaciones privadas y más interactivas son todavía mejores, así que tomarán acción al respecto. ¿Cómo? Lanzando tanto llamadas como videollamadas para que los usuarios de X puedan comunicarse.

La CEO de X apuntó que esta nueva característica no necesitará que los usuarios compartan sus números de teléfono. Solamente necesitarán sus nombres de usuarios y acceso a Internet para comunicarse, tal como sucede actualmente con WhatsApp, Instagram y Facebook.

Yaccarino no mostró ninguna imagen sobre esta nueva funcionalidad, pero Andrea Conway sí lo hizo. Conway es parte del equipo de diseño de la compañía y dejó en su cuenta las primeras imágenes de las videollamadas en X.

Como puedes ver en la imagen que dejamos arriba, la interfaz es la que se usará en iOS y es muy parecida a la que puedes encontrar en Instagram. La sección de mensajes directos ahora tendrá un icono que desplegará los botones para hacer llamadas basadas en audio o vídeo. Una vez dentro de la videollamada, encontrarás los clásicos botones de micrófono, altavoz, cámara y finalizar llamada.

¿Cuándo estarán disponibles las videollamadas en X (Twitter)? ¿Serán exclusiva para usuarios Blue?

En su publicación, Linda Yaccarino informó que esta nueva funcionalidad ya está en una etapa bastante avanzada de desarrollo. Eso significa que podría llegar en cualquier momento, aunque no mencionó una fecha específica ni un estimado.

¿Llegará a iOS y Android por igual? Seguramente sí, pero tomando en cuenta que la publicación de Conway dejó ver la versión para iOS, probablemente llegue primero a los iPhone.

¿Será exclusiva para los usuarios de X Blue? Esperemos que no, pero no nos sorprendería que Elon y compañía decidan que sí. Al fin y al cabo, si hasta xPro (TweetDeck) pasó a ser exclusivo para usuarios Blue, que las videollamadas también lo sean no sería extraño.