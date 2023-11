Para cualquier persona medianamente informada sobre redes sociales, no es secreto que Twitter (ahora X) está pasando un mal momento financiero. Desde que Elon Musk la compró, la plataforma ha perdido cerca del 50% de su valor bursátil, lo que ha llevado a la empresa a buscar nuevas formas de financiamiento.

De ahí que X ahora tenga nuevos planes de suscripción, que Musk quiera convertirla en una app de citas y hasta cobrar a los nuevos usuarios por usar el servicio. No obstante, nada de esto se compara con el nuevo rumor que está corriendo: al parecer, X (Twitter) te permitirá comprar un nombre de usuario por 50 mil dólares. ¡Más de lo que cuesta un coche nuevo! ¿Pagarías tanto por un ID?



Forbes reveló a través de una publicación que X estaría desarrollando una nueva estrategia para vender nombres de usuarios inactivos por un precio inicial de 50.000 dólares. La información llega desde varios correos internos de la empresa, que se filtraron y llegaron a manos de los periodistas de la revista.

La filtración indica que un equipo llamado @HandleTeam estaría trabajando en el desarrollo de un mercado de nombres de usuario (ID) para X. En él, cualquier interesado podrá adquirir un ID que ya esté registrado en la plataforma, pero su dueño haya abandonado.

Desconocemos cuáles son las condiciones específicas para que un nombre de usuario “abandonado” se pueda poner a la venta. No obstante, es algo que está sucediendo. ¿Cómo lo sabemos? Porque X ya ha contactado a decenas de compradores potenciales solicitando 50.000 dólares para venderles dichos perfiles.

Una cifra tan alta deja fuera de juego a usuarios regulares, pero quizás algún famoso o una gran empresa pique y le parezca un precio excelente. Al fin y al cabo, tener un perfil con tu nombre exacto (sin florituras) ayuda a que otros te encuentren fácilmente en la plataforma. Además, así se evita el uso fraudulento de dichos perfiles, que podrían hacerse pasar como legítimos y estafar a terceros.

Tomando en cuenta esto, honestamente no nos parece una mala idea. Sin embargo, sí consideramos que deberían dejarse claras las reglas de juego. Además, el dueño original del perfil debería ser contactado antes de la venta y, si aparece, sería bueno darle alguna compensación por liberar el usuario.

Puede que no lo sepas, pero esta idea de X no es algo novedoso. De hecho, desde diciembre de 2022 el propio Elon Musk avisó que X (Twitter) pronto liberaría más de 1500 millones de nombres de usuarios en la plataforma.

Además, en enero de este año también se habló un poco al respecto. En aquel momento se comentó que X podría empezar a subastar nombres de usuarios, aunque se dijo que podrían ser perfiles inactivos o hasta algunos populares.

Twitter will soon start freeing the name space of 1.5 billion accounts

— Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022