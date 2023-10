Desde que Elon Musk completó la adquisición de Twitter, la red social ha experimentado un cambio sustancial, no solo en su denominación, sino también en sus funcionalidades y en su modelo de negocio. La primera gran novedad es el nuevo nombre de la red social, que ahora se llama X. Además, Musk ha introducido una serie de cambios en la plataforma, como la posibilidad de editar un tweet o la incorporación de videollamadas entre usuarios.

Otra de las novedades más destacadas es el cambio en el modelo de negocio de la red social. La plataforma X ahora tiene tres planes de suscripción con diferencias entre cada uno de ellos. El plan Premium existente y dos nuevos planes, denominados Básico y Premium +, que se suman al anterior para ofrecer una mayor variedad de beneficios para los usuarios.

introducing Premium+

– no ads in For You or Following

– largest boost for your replies (vs other Premium tiers or unverified users)

– access to our full suite of creator tools

now available on Web ✌️

subscribe here → https://t.co/Ywvyijo9CQ

— Premium (@premium) October 27, 2023