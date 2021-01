Cuando una red social, aplicación o plataforma te diga que tus datos están seguros y que nadie podrá acceder a ellos, te recomendamos que “tomes esa información con pinzas”. Casi todos los años se da a conocer una noticia en donde se dejan en evidencia las enormes fallas de seguridad que poseen las redes sociales, aplicaciones de mensajería y demás servicios que almacenan todos nuestros datos en sus servidores.

Ahora le ha tocado el turno, una vez más, a Facebook. Según lo publicado por Alon Gal (especialista en seguridad informática) en su cuenta de Twitter, hay alguien que tiene acceso a la base de datos de los números de teléfono de los usuarios de Facebook. Y lo que es peor aún, esta información está siendo vendida en un bot de Telegram por 20 dólares.

Si bien aún se desconoce el método que ha empleado esta persona para hacerse con la información de más de 500 millones de usuarios (aquellos que pusieron su número de teléfono en Facebook), Alon Gal asegura que alguien dentro de la red social tiene que haber abierto algún tipo de “puerta” para que se pueda acceder a este tipo de información.

In early 2020 a vulnerability that enabled seeing the phone number linked to every Facebook account was exploited, creating a database containing the information 533m users across all countries.

It was severely under-reported and today the database became much more worrisome 1/2 pic.twitter.com/ryQ5HuF1Cm

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) January 14, 2021