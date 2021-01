Si al entrar en la app de Facebook desde tu dispositivo móvil has notado que la sesión se ha cerrado automáticamente, no desesperes, nadie ha robado tu cuenta. La red social ha emitido un comunicado en donde explica que tanto Facebook como Instagram y Messenger están sufriendo problemas en todo el mundo.

Si bien aún no han dado demasiados detalles sobre cuál es el error que provoca que la sesión de Facebook se cierre sola, varios rumores indican que el problema está relacionado con los servidores que posee la red social. Estos servidores ingresaron en mantenimiento de forma errónea, provocando que las sesiones de todos los usuarios (en casi todo el mundo) sean cerradas sin el consentimiento de los dueños.

¿Facebook cerró tu sesión automáticamente?

Para comprobar si la red social fue quien cerró tu sesión de forma automática, te recomendamos abrir la app, cerrarla y volver a abrirla. En el caso de que la sesión se vuelva a cerrar por sí sola, podrás confirmar que tu cuenta está dentro de los servidores de Facebook que se vieron afectados por este error de mantenimiento.

Por suerte, la red social ha emitido el siguiente comunicado, en inglés, sobre el problema que está afectando a millones de usuarios:

“We’re looking into reports of people being logged out and having to login again to access their Facebook accounts. We’re working to resolve this issue as quickly as possible. Thank you for your patience”.

El mensaje publicado desde la cuenta oficial de Facebook App en Facebook dice lo siguiente (traducido al español): “Estamos investigando los informes de personas que se desconectan y tienen que volver a iniciar sesión para acceder a sus cuentas de Facebook. Ahora mismo nos encontramos trabajando para resolver este problema lo antes posible. Gracias por su paciencia”.

¿Cómo solucionar este problema de Facebook?

Lamentablemente no hay ninguna solución que puedes llevar a cabo para evitar que tu sesión de Facebook se cierre sola. De igual forma, si además de cerrarse la sesión automáticamente la app de Facebook se cierra sola, te recomendamos eliminar el caché, o bien desinstalar y volver a descargar la aplicación.

Por último, varios usuarios también han reportado errores relacionados con el cierre inesperado de la app. Por suerte, este problema sí tiene solución, así que si también estás sufriendo este error pincha aquí para solucionar este problema de Facebook en Android.

Fuente | Facebookapp