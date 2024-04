Las 5 mejores alternativas a Pokémon TV para ver la serie gratis

Lastimosamente, The Pokemon Company anuncio a principios del 2024 que la plataforma de Pokémon TV cerraría para finales de marzo del mismo año, es decir, la app ya no funciona por ningún medio. Pero no te preocupes si eres fan de las aventuras de Ash y Pikachu, aún existen varias alternativas para poder ver el anime de Pokémon forma gratuita.

En el siguiente artículo te presentaremos 5 opciones distintas para poder ver el anime de Pokémon de forma completamente gratuita. Claro, hay que considerar que este anime tiene más de 25 temporadas, así que es probable que no las consigas todas en un solo lugar. Si quieres encontrar el anime completo, probablemente necesites usar más de una de las opciones de esta lista.

Descarga los capítulos de Pokémon en Telegram

Telegram es una gran herramienta para acceder a contenido de todo tipo y por suerte para ti, nosotros tenemos un artículo con varios grupos de Telegram donde puedes descargar anime. Después de revisar esta lista descubrimos que hay grupos que tienen desde la temporada 1 de Pokémon hasta la 19 e incluso está Pokémon Viajes, la última temporada en la que apareció Ash como el protagonista. Es decir, no deberías dejar pasar esta opción y si no quieres verlo en tu móvil, siempre puedes probar instalar Telegram en tu TV.

Mira Pokémon en la app de JkAnime

Ya te habíamos mencionado al app de JkAnime en artículos como el de las mejores aplicaciones para ver anime en Android gratis. Y en esta ocasión, volvemos a traer a la mesa esta app debido a su interfaz sencilla y a su amplio catálogo de contenido. La app tiene publicidad, sin embargo, no es algo que interfiera con su uso. Aquí podrás encontrar una gran cantidad de películas, especiales y temporadas de Pokémon que incluyen ¡Hazte con todos!, Pokémon XY e incluso Pokémon Horizontes, la primera entrega de la saga que no incluye a Ash como protagonista.

Usa Stremio para ver tus capítulos favoritos de Pokémon

Por supuesto, no podíamos dejar por fuera a Stremio como una opción para ver anime, ya que esta plataforma cuenta con una cantidad increíblemente grande de contenido y obviamente eso incluye a Pokémon. Con tan solo escribir Pokémon en el buscador de Stremio, tendrás acceso a casi todo, si no todo, el anime de Pokémon, incluyendo películas, especiales y mucho más. Te recomendamos instalar el complemento de Torrentio y TPB para poder acceder a todo este contenido de forma gratuita.

Kodi es una buena opción para ver Pokémon

Ver anime en Kodi no es un reto en lo absoluto, ya que muchos de sus principales complementos como Alfa y Balandro cuentan con una gran selección de anime. Pokémon es uno de los animes más famosos del mundo, así que puedes estar seguro de que casi todo el contenido de esta serie puedes encontrarlo en Kodi de forma completamente gratuita.

Neox cuenta con varias temporadas de Pokémon

Hay una razón por la cual dejamos al canal Neox de último y es que si tienes un contrato con un operador como Simple TV, por ejemplo, puedes acceder a la plataforma de Atresplayer para ver Pokémon de forma gratuita. Pero si no es así, tendrás que pagar por una cuenta en la plataforma para poder ver parte del contenido de Pokémon, ya que este solo te ofrece de la temporada 6 a la 19.

Visitar | Atresplayer Pokémon

Eso ha sido todo por ahora con nuestra lista de las 5 mejores alternativas a Pokémon TV para ver la serie gratis. Esperamos que te haya gustado y que puedas seguir disfrutando de las aventuras de Ash y Pikachu desde todos tus dispositivos. Si te ha quedado alguna duda o conoces de alguna forma más efectiva de ver Pokémon, déjanoslo saber en la sección de comentarios.