Kodi es uno de los principales lugares en los que las personas buscan ver series y películas completamente gratis, esto se debe a su gran variedad de complementos que te ofrecen todo tipo de contenido. En este caso hablaremos de un add-on que es muy popular entre los hispanoparlantes, su nombre es Balandro y aquí te enseñaremos cómo instalarlo en tus dispositivos con Kodi.

¿Qué es Balandro y qué te ofrece?

De entre las opciones más populares de complementos para Kodi siempre salen a relucir nombres como Kodivertido y Magellan, pero vale la pena mencionar también a Balandro, en especial para el público hispanoparlante. Balandro es un complemento de primera, con una interfaz bastante bien organizada y una gran cantidad de contenido en español castellano y español latino.

Aquí no solo encontrarás series completas y películas recientes en español, sino que también conseguirás novelas, animes, contenido infantil, contenido para adultos e incluso documentales. Todo esto completamente gratis y listo para que puedas disfrutarlo en tu idioma.

¿Cómo instalar Balandro en Kodi desde su fuente?

El proceso para instalar el add-on de Balandro en Kodi no es difícil, pero sí puede llegar a ser un poco tedioso por la cantidad de pasos que lleva. Pero no te preocupes, seremos lo más específicos posible para que no haya dudas:

Cómo instalar Balandro en Kodi desde su fuente 1 de 6

El primer paso que debes hacer será ingresar en Kodi .

. Ingresa en la sección de Ajustes presionando en el engranaje que está en el menú principal.

presionando en el engranaje que está en el menú principal. Presiona la opción de File Manager .

. Elige la opción de Add source .

. Haz clic en donde dice None .

. Ingresa la siguiente dirección en la barra: « https://balandro-tk.github.io/balandro/» .

. En la caja de texto del nombre escribe «balandro».

Cómo instalar Balandro en Kodi desde su fuente 2 1 de 4

Ahora ve hacia atrás y selecciona la opción de Add-ons .

. Haz clic en donde dice Install from ZIP file .

. Escoge el espacio que acabas de crear, debería llamarse «balandro».

Cómo instalar Balandro en Kodi desde su fuente 1 de 5

Instala el archivo ZIP llamado « repository.balandro-2.0.0.zip» .

. Ve a atrás y presiona en la opción de Install from repository .

. Escoge el repositorio llamado «Balandro Repo» .

. Ve a la opción de Video add-ons .

. Selecciona el add-on de Balandro y luego presiona Install.

y luego presiona Install. Presiona Ok cuando te diga que otros add-ons también se instalarán.

Y ya con eso estará todo listo, cuando quieras disfrutar del contenido de Balandro, lo único que tienes que hacer será ingresar en el menú principal de Kodi y entrar en la opción de Add-ons. Con eso finalizamos nuestro artículo sobre cómo instalar Balandro en Kodi, si te ha quedado alguna duda de lo que te explicamos aquí, déjala en la sección de comentarios para que podamos ayudarte.