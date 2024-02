Desde que Kodi 20 Nexus salió al mercado, muchos usuarios de este programa se han dedicado a la tarea de encontrar los mejores add-ons para Kodi 20. Existen muchas opciones nuevas para obtener una gran cantidad de contenido, pero no hay que olvidar los add-ons clásicos y es por eso que en esta oportunidad te enseñaremos cómo instalar Magellan en Kodi.

Este add-on cuenta con una larga trayectoria y aun así hoy en día se mantienen como una de las mejores opciones para poder ver transmisiones de canales de diferentes partes del mundo en vivo y completamente gratis. Así que si quieres conocer mejor qué clase de contenido te ofrece Magellan y cómo instalarlo, no dejes de leer el artículo que hemos preparado para ti.

¿Qué hace el add-on de Magellan para Kodi?

Lo que hace tan especial a este add-on, aparte de tener tanto tiempo funcionando, es el hecho de que es uno de los mejores sitios de streaming de canales de diferentes partes del mundo, como por ejemplo:

Portugal.

México.

España.

Francia.

Reino Unido.

USA.

Italia.

Alemania.

Y muchos países más, en especial canales de Latinoamérica, pero eso no es todo, ya que Magellan también te ofrece una sección de canales de música y canales deportivos bastante extensa, ideal para poder ver fútbol en Kodi o ver carreras de la F1 en Kodi. Así que si eres un fanático de los deportes y del entretenimiento, Magellan es una excelente opción para ti.

¿Cómo instalar el add-on de Magellan para Kodi?

El proceso para instalar el add-on de Magellan en Kodi no es complicado, pero si es un poco largo, así que a pesar de que ya te hemos explicado en ocasiones anteriores cómo instalar un add-on en Kodi, con Magellan nos tomaremos el tiempo de ir paso a paso. De esa forma no tendrás excusas para no ver tus eventos deportivos favoritos en Kodi.

Cómo instalar el add-on de Magellan para Kodi 1 de 6

Lo primero que debes hacer será ingresar en Kodi .

. Ve a la sección de Ajustes presionando en el engranaje que está en el menú principal.

presionando en el engranaje que está en el menú principal. Selecciona la opción de File Manager .

. Presiona en la opción de Add source .

. Haz clic en donde dice None .

. Ingresa la siguiente dirección en la barra « https://tinyurl.com/magellanrepo «.

«. Presiona el botón que dice Ok.

Cómo instalar el add-on de Magellan para Kodi 1 de 6

Ahora ve a atrás y selecciona la opción de Add-ons .

. Presiona en la opción que dice Install from ZIP file .

. Escoge la opción que acabas de crear, debería llamarse « magellanrepo «.

«. Haz clic en el archivo ZIP llamado « repository.magellan «.

«. Ahora ve a atrás y esta vez selecciona la opción de Install from repository .

. Escoge el repositorio de Magellan que acabas de instalar.

Cómo instalar el add-on de Magellan para Kodi 1 de 5

Ve a la opción de Video add-ons .

. Selecciona el add-on de Magellan y luego presiona Install.

y luego presiona Install. Presiona Ok cuando te diga que otros add-ons tambien se instalarán.

Y listo, el add-on de Magellan ya estará disponible para ti en la sección de Add-ons del menú principal de Kodi. Ahora ya puedes empezar a gozar de todo el contenido que este complemento de Kodi tiene para ti. Y con eso finalizamos este artículo sobre cómo instalar Magellan en Kodi paso a paso, esperamos que te haya gustado y si te ha quedado alguna duda, déjala en la sección de abajo para que podamos ayudarte.