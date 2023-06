¿Quieres disfrutar de los mejores addons de Kodi 20 Nexus? Entonces estás en el lugar adecuado. En este artículo te vamos a mostrar los addons que ya funcionan a la perfección con la nueva versión de Kodi, que se lanzó el 15 de enero de 2023 y que ha traído muchas novedades y mejoras. Y es que, tal como sucedió con Kodi 19 Matrix, hay muchos addons que todavía no son compatibles con Kodi 20 Nexus porque requieren que sus desarrolladores los adapten a esta nueva versión.

Recuerda que si usas addons de terceros, para que no te lleves sorpresas desagradables, es mejor que no actualices a Kodi 20 Nexus hasta que sepas que funcionan bien. Para facilitarte la tarea, hemos probado y verificado los addons más populares que funciona con esta nueva versión y te los presentamos en una lista actualizada. Además, si conoces algún addon de Kodi 20 Nexus que funcione y que no esté en la lista, puedes dejarnos un comentario al final del texto y lo añadiremos lo antes posible. Así podremos ayudar a otros usuarios a encontrar los mejores complementos para Kodi 20 Nexus.

Todos los addons compatibles con Kodi 20 Nexus

Desde la web oficial de Kodi, puedes ver todos los addons que son oficialmente compatibles con la versión «Kodi 20 Nexus» pinchando este botón:

Explora las diversas categorías y no olvides hacer uso del botón «Search Add-ons» para buscar por sus nombres los addons que te interesan.

Ahora bien, hay muchos addons compatibles que por diversas razones no aparecen la web oficial a pesar de ser de los mejores. Aquí te dejamos un top de los mejores addons para Kodi 20 Nexus en caso de que no hayas encontrado lo que estabas buscando en la lista oficial.

Los mejores addons compatibles con Kodi 20 Nexus

Luar

KodiSpain TV

Kodivertido

Winner 2

SportHD

Magellan

Cristal Azul

Apex Sports

Moria

The Promise

Insomnia

Umbrella

Alfa

The Crew

Balandro

TVChopo

Kodi TV

Chopo Cine

Chopo Series

MiTele Chopo

Atresplayer Chopo

Kodi Spain

Tacones

Elementum

Choposex

ReleaseBB

Skylines Webcam

YouTube

4K

Kodiverse

Dailymotion

Fight On Demand

Gen X

The Magic Dragon

ODIN

Pluto TV

Red Bull TV

Shazam

Cumination

Homelander

Purely Wrestling

Chains Reaction

Watch Nix Toons 2

FEN

Seren

World Live TV Helper

Mega IPTV

Disney Plus

Plex Live

Paramount Plus

HBO Max

Star Plus

Stirr

Emuchopo

Rising Tides

Duff You

Moes TV

Pelo Tube

Winner Sports

Palantir 2

Kelebek

Daddylive

Haru

CB19

Vavoo

Black Ghost

Fight Club

Composite

El Paso

IPTV Merge

Anime Hall

Cine Hall

Motor Hall

Body Gym

Sedal y Posta

Docu Hall

Audio Book Hall

E.T.V

Unleashed

Sr Regio

TecnoTV

Torrest

EZRA

Scrubs V2

Asgard

Nightwing

Dynasty

MORIA

Ghost

Shadow

LooNatics Empire

Drama Cool

Black Lightning

Sport HD

TV One

Click N Go

Butter Fingers Movies

ACME TV N Sports

Swift

The Loop

The End-Zone 19

Samsung TV Plus

Base 19

PBS Live

Hulu

Paramount+

Black and White Movies

Thunder

Genocide

LNTV

Adina

Umbrella

Json IPTV

Crackle

Artemis

Fetch!

Otaku

Torque Lite

Kim Cartoon

Patriot

De cualquier forma, ten en cuenta que el soporte de estos addons para Kodi 20 Nexus es impredecible, ya que depende estrictamente del trabajo de los desarrolladores. Algunos podrían funcionar bien y otros no tanto, a pesar de ser compatibles. Así que pruébalos tú mismo y coméntanos qué tal te funcionaron.