Steam es la mayor plataforma de videojuegos en PC y nadie tiene dudas de eso. Si llevas usando esta tienda desde hace mucho tiempo, seguramente has jugado a muchísimos juegos a través de su launcher. Dicho launcher guarda las horas a las que has jugado a cada juego e incluso te permite ver tu top de juegos más jugados en Steam en toda la historia. ¿Cómo? Enseguida te explicamos.

Antes de empezar, queremos aclarar que el método que aquí te explicaremos no tiene nada que ver con el resumen que hace Steam a finales de cada año, mejor conocido como Steam Year in Review. Ese resumen solo te muestra tus estadísticas de Steam para un año en concreto. El truco que te enseñaremos a continuación te servirá para ver las horas totales a las que has jugado los juegos que tienes en tu cuenta de Steam.

Ver los juegos que más jugaste en Steam desde PC

Si estás en un portátil u ordenador de sobremesa, puedes ver tu top histórico de juegos a los que más jugaste en Steam siguiendo estos pasos:

Abre Steam en tu ordenador.

en tu ordenador. Ve a la pestaña Biblioteca .

. Dirígete a la sección Todos los juegos .

. Pulsa la opción de Ordenador por y elige Horas jugadas.

De esa manera, los juegos se ordenarán de más a menos jugados y abajo de la portada de cada uno de ellos verás las horas exactas que le has dedicado.

Ver los juegos que más jugaste en Steam desde el móvil

Desde tu smartphone también puedes saber cuáles son los juegos a los que más has jugado en Steam a través de su app oficial para Android e iOS. Solo tienes que descargarla, iniciar sesión con tu cuenta de Steam y hacer lo siguiente:

Abre la app de Steam en tu Android o iPhone.

en tu Android o iPhone. Pulsa el botón de las tres líneas horizontales , ubicado en la esquina inferior derecha.

, ubicado en la esquina inferior derecha. Selecciona Biblioteca .

. Presiona la opción de Ordenador por y elige Tiempo de juego.

Así, se ordenarán los juegos de tu biblioteca del más al menos jugado con su respectivo número de horas jugadas. Debo matizar que a mí no se me ordenaron bien los juegos más jugados con la app de Steam, probablemente porque uso la versión beta. Así que te recomiendo aplicar este truco desde PC para ver tu top histórico real.

Si te quedó alguna duda, escríbela en los comentarios de aquí abajo para poder ayudarte mejor.