La mayoría de las power banks del mercado son una buena solución para recargar tus dispositivos cuando se quedan sin carga y no tienes una toma de corriente al alcance. Sin embargo, las power banks comerciales no siempre ofrecen las especificaciones exactas que necesitamos. ¿Te gustaría aprender a fabricar tu propia power bank, adaptada a tus necesidades particulares? Pues aquí te mostraremos cómo crear una power bank casera paso a paso.

No necesitarás conocimientos avanzados ni herramientas complicadas para hacerla, ya que te enseñaremos la forma más fácil de crear tu propia power bank con baterías reemplazables. Es una opción perfecta para quienes buscan soluciones de carga sostenibles, prácticas y funcionales. ¡Vamos allá!

¿Qué necesitas para hacer tu propia Power Bank?

Hay muchas formas de crear una Power Bank, pero la más sencilla de todas consiste en combinar una carcasa de baterías 18650 con varias baterías 18650. Por si no lo sabes, las baterías 18650 son unas de las más comunes en dispositivos electrónicos recargables y están hechas de iones de litio. Su nombre se debe a su forma cilíndrica con diámetro de 18 mm y largo de 65 mm.

Ahora bien, antes de comprar una carcasa y unas baterías, debes tener en cuenta lo siguiente:

Carcasa para baterías 18650

Estas carcasas tienen un límite de capacidad y carga. Por tanto, debes fijarte en que la carcasa que compres tenga las características que deseas. Las venden con o sin carga rápida, con o sin carga inalámbrica, diversos números de puertos y variados números de ranuras para baterías.

Ten en cuenta que el rango de capacidad de las pilas 18650 se sitúa entre 1000 mAh y 4000 mAh. Así que, si quieres una powerbank de 20000 mAh, por ejemplo, la carcasa debería tener unas 8 ranuras y las baterías que compres deberían tener una capacidad no menor a 2500 mAh.

Otra cosa importante que no debes pasar por alto es que la carcasa especifique que no requiere soldadura. De lo contrario, vas a tener que soldar cada una de las baterías que quieres montarle. Si la carcasa no indica nada, entonces fíjate si en las ranuras donde van las baterías hay resortes. Si los hay, entonces no requiere soldadura.

Baterías 18650

Las baterías 18650 son un producto estandarizado, por lo que no te costará encontrarlas en Amazon simplemente buscándolas por su nombre. Lo único que debes asegurarte antes de comprarlas es que tengan la capacidad ideal según la carcasa que has elegido y la capacidad total que deseas. Sigue esta fórmula para saber cuál es la capacidad ideal para ti:

Capacidad total de la power bank / Número de ranuras de la carcasa = Capacidad de cada batería 18650

Es decir, si quieres una Power Bank de 20000 mAh y tu carcasa tiene 8 ranuras para baterías 18650, entonces: 20000 mAh / 8 = 2500 mAh. Lo que significa que como mínimo las baterías 18650 que compres deben tener 2500 mAh de capacidad cada una. Pueden ser de mayor capacidad también, pues normalmente las carcasas no tienen un límite máximo de miliamperios.

Haz una Power Bank casera en solo 3 pasos

Una vez que tengas tu carcasa y las baterías 18650, lo que sigue para hacer tu power bank casera es pan comido:

Destapa la carcasa (puede que necesites un destornillador).

(puede que necesites un destornillador). Introduce todas las baterías que tengas.

que tengas. Cierra la carcasa y listo.

¡Es así de fácil! No te tomará ni 5 minutos ensamblar tu propia power bank con este método.

¿Vale la pena hacer una Power Bank casera?

Debido al alto coste de las baterías 18650 de calidad al por menor, hacer tu propia power bank puede salirte hasta un 100% más caro que comprar una power bank ya ensamblada de una marca reconocida con características similares. Así que, no, para la mayoría de usuarios realmente no merece la pena fabricarse su propia power bank.

El único escenario donde te resultaría más conveniente crear tu propia power bank es en el que ya tienes varias baterías 18650 recicladas de, por ejemplo, la batería de un portátil dañado, pues solo necesitarías comprar una carcasa que suele ser más barata que una power bank comercial. Pero si no tienes baterías, el proyecto te saldrá mucho más caro.

La principal ventaja de hacer una power bank casera es que vas a poder usar baterías fácilmente reemplazables. Cuando las baterías lleguen al final de su vida útil, no tendrás que tirar toda la power bank. Solo deberás tirar las baterías y poner unas nuevas en la carcasa. Aun así, sigue siendo más barato tirar por completo una power bank comercial y comprar una nueva.

Sin embargo, si te importa mucho el medio ambiente, puedes conseguir baterías 18650 de calidad a precio de mayorista o quieres algo 100% personalizado, aventurarte a hacer tu propia power bank no es una mala idea.