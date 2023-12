Si eres un fanático de los videojuegos, seguramente te gustaría saber cuánto tiempo has invertido en tu pasión. Steam, la plataforma de distribución digital más popular en PC, te ofrece una forma de ver un resumen anual de tus hábitos de juego. Pero ¿qué pasa si quieres ver tus resúmenes de años anteriores? En este artículo te explicamos cómo hacerlo.

Así como Spotify te permite ver tus Wrapped de años anteriores, Steam tiene habilitada en su plataforma una sección donde puedes ver tus «Steam Year in Review» de años pasados. Allí podrás comparar tus juegos más jugados en cada año y analizar cómo han evolucionado tus gustos o hábitos como gamer.

Así puedes ver tu resumen de Steam de años pasados

Lo primero que debes hacer es iniciar sesión en tu cuenta de Steam desde un navegador web. Luego, sigue estos pasos:

Ve a la web principal de Steam Year in Review desde el navegador.

Desplázate hacia el final de dicha página.

Justo antes de la sección de «Preguntas frecuentes», verás un apartado que dice Visita tu Resumen de Steam de años pasados .

. Allí, selecciona el año del resumen de Steam que quieres ver.

¡Listo! Ten en cuenta que Steam no lleva mucho tiempo haciendo este resumen anual, por lo que no hay forma de ver tus estadísticas más antiguas en la plataforma. Solo podrás ver las de los años que te aparecen disponibles.

Otra forma de ver tus Steam Year in Review de años anteriores es ingresar a la web del resumen y, una vez dentro con sesión iniciada, modificar la dirección URL cambiando el año que aparece al final. Aquí tienes un ejemplo de cómo se debe ver tu URL:

https://store.steampowered.com/yearinreview/7656119923233299862/202X

Lo único que debes hacer es cambiar el año que está al final (el que está en rojo en el ejemplo) por el año del resumen que deseas ver. Ten en cuenta que el enlace del ejemplo no te servirá porque no es el tuyo (no lo copies). Cada URL del Steam Year in Review es personalizada con el número ID de cada usuario, por lo que debes modificar tu propio enlace que se genera al ingresar en la web del resumen.

El resumen de Steam es una forma divertida e interesante de recordar tus experiencias de juego y descubrir datos curiosos sobre tu historial en la plataforma. Espero que te haya sido útil esta información. Antes de irte, mira este tutorial de cómo ver cuánto dinero has gastado en Steam porque seguramente también te interesará.