Twitter, que antes se caracterizaba por mensajes breves, ha cambiado mucho gracias a Elon Musk y su liderazgo. En su último movimiento, la compañía ha decidido ampliar de forma significativa el límite de caracteres de los tweets para los suscriptores de Blue. A partir de ahora, como suscriptor de pago, tendrás la posibilidad de redactar tweets con hasta 25000 caracteres. Sí, has leído bien, ¡es un gran aumento!

Recordemos que, a principios de este año, Twitter ya había ampliado el límite a 4000 caracteres para los usuarios de pago, y luego lo ajustaron a 10000 caracteres. Ahora, por tercera vez en este año, están ampliando aún más espacio para los suscriptores de Twitter Blue.

We have increased NoteTweet (aka longform Tweet) limit from 10k to 25k characters. Enjoy longer NoteTweet and happy tweeting! 🥂 https://t.co/7ILGxLAd32

— Prachi Poddar (@imPrachiPoddar) June 20, 2023