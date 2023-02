Aunque no es la red social más grande de todas, no cabe duda de que Twitter es una de las plataformas más informativas de Internet. De hecho, en 2017 la red social tuvo que dar el salto de 140 a 280 caracteres en el límite de las publicaciones para aumentar la capacidad comunicativa de la red social.

Además, en ese mismo año también lanzaron los famosos hilos de Twitter que se convertirían desde entonces en la mejor forma de hacer tweets largos en la plataforma. Sin embargo, a finales del año pasado surgió el rumor de que llegaría un nuevo límite de caracteres que sería el fin de los hilos. Y, finalmente, ha llegado. Los tweets de 4000 caracteres ya son oficiales, pero, por desgracia, solo están disponibles para los suscriptores de Twitter Blue.

Los nuevos tweets de más de 280 caracteres ya están disponibles en la plataforma, pero, por el momento, será una característica que no todos los usuarios podrán disfrutar. ¿Por qué? Pues que solo los suscriptores de Twitter Blue tienen el nuevo límite de 4000 caracteres para escribir tweets. Ahora bien, esto no quiere decir que el resto de los usuarios de la red social no podrán ver estas publicaciones largas. Aquí abajo te dejamos un ejemplo de cómo luce uno de estos tweets:

need more than 280 characters to express yourself?

we know that lots of you do… and while we love a good thread, sometimes you just want to Tweet everything all at once. we get that.

so we're introducing longer Tweets! you're gonna want to check this out. tap this 👉… https://t.co/lge9udRzLE

— Twitter Blue (@TwitterBlue) February 8, 2023