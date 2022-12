Los hilos son una solución al límite de caracteres que impone Twitter a cada tuit, pero no definitiva. Desde 2017, la plataforma ha estado trabajando en una forma de permitir tweets más largos sin que se vea afectado el formato original de la red social. Su primera idea fue crear hilos automáticos para que la experiencia de publicar tweets largos no sea tan mala y luego propusieron la función de Artículos que aún no ha salido a la luz.

Sin embargo, ahora que han cambiado de timón y los cambios están a la orden del día, Twitter tiene una nueva idea para permitir los tweets largos: ampliar el límite de caracteres hasta 4000. ¿Cómo no se les ocurrió antes? Elon Musk (el nuevo CEO de la red social) confirmó que están preparando este cambio al contestar el tuit de un usuario llamado Allan Obare quien preguntó exactamente eso.

¿Es cierto que Twitter va a aumentar los caracteres de 280 a 4000? Sí

Yes — Elon Musk (@elonmusk) December 11, 2022

Ante la escueta confirmación de Elon Musk sobre la llegada de los tweets de 4000 caracteres a la red social, no hay forma de saber cómo serán estos nuevos tweets largos. Suponemos que sustituirán a los hilos, aunque no creemos que se mostrarán al completo en el feed principal. Lo más probable es que serán como los típicos textos largos de Facebook donde solo se muestran los primeros 300 caracteres (aproximadamente) y el resto del contenido estará oculto tras un botón de Ver más.

Es necesario recordar que actualmente el tamaño máximo de los tweets es de 280 caracteres, por lo que el nuevo límite que propone Elon Musk permitirá tweets 14 veces más largos. Por ello, es de esperar que el formato tradicional con que se muestran los tweets también cambien de alguna manera, ya que de lo contrario un solo tuit podría ocupar toda la pantalla de tu móvil.

Por otro lado, no descartamos que los nuevos tweets de hasta 4000 caracteres sean una ventaja de Twitter Blue, la suscripción que desapareció por el caos que causó, pero que ya está de vuelta con nuevos beneficios: subir vídeos a 1080p, editar tweets, marca de verificación azul tras una revisión, cambio de nombre de usuario y la posibilidad de mostrar solo el nombre o la foto de perfil. No obstante, esto es solo una suposición nuestra.