Twitter podría tener artículos, ¿desaparecerán los mega hilos?

Desde que Twitter se creó en el lejano 2006, los usuarios siempre le han exigido una cosa a la plataforma: tener más caracteres disponibles para los tweets. El límite de 140 caracteres que tanto popularizó a la plataforma fue ampliado a 280 a finales de 2017. Pero incluso este incremento no fue suficiente para los usuarios. ¿Qué hizo la red social? Pues lanzó ese mismo año la función hilos, la cual hasta ahora ha sido la mejor idea de Twitter en mucho tiempo.

Ahora bien, parece que la función estrella de Twitter pronto tendrá competencia. Se trata de una nueva función llamada artículos que promete ofrecer una cantidad extendida de caracteres. De esta forma, los usuarios podrán crear publicaciones con mucho contenido textual como actualmente lo hacen con los hilos.

Jane Manchun Wong, la usuaria de Twitter que habitualmente filtra las nuevas funciones que llegan a las principales redes sociales, ha sido la encargada de revelar esta nueva característica de la plataforma. Con el tweet que te dejamos aquí abajo, la filtradora ha confirmado que la red social del pajarito azul está trabajando en sus «artículos» que probablemente sea una manera de hacer publicaciones en formato largo.

Twitter is working on “Twitter Articles” and the ability to create one within Twitter

Possibility a new longform format on Twitter pic.twitter.com/Srk3E6R5sz

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 2, 2022