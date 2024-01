Una de las razones por las que no es recomendable instalar versiones beta de las aplicaciones es porque pueden incluir bugs o fallos inesperados. Aun así, actualmente hay muchas aplicaciones que en fase beta funcionan perfectamente, pero Spotify no es una de ellas. En agosto de 2023, múltiples usuarios reportaron fallos graves en la beta de Spotify que más tarde fueron solucionados.

Ahora, con la última actualización beta que llegó a la app de Spotify para Android durante los últimos días de diciembre de 2023, muchos usuarios han informado que la app se ha vuelto completamente inútil. En concreto, el problema es que Spotify beta para Android se cuelga tras abrirla por primera vez y a veces ni siquiera abre, según lo que comentan los usuarios.

@SpotifyCares are there any known issues for the Spotify app on android 14 / Pixel 7 pro. The app keeps crashing on my phone (and did not in the past)

— 0x6d72676e7a (@mrgnz) December 31, 2023