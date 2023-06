Spotify es, sin duda, la app de música más utilizada en el mundo. No solo puedes conseguir música de cualquier género, sino además crear tus propias playlists con pocas palabras, indicar cuáles son tus canciones favoritas de todas, así como seguir los lanzamientos de tus artistas favoritos, sin perderte nada.

Sin embargo, como toda app, puede presentar sus problemas. Existen ocasiones en donde la música se para sola en tu móvil u otro dispositivo, sin explicación alguna. ¿Te ha sucedido? Para dar con la causa de este problema junto a su solución, te presentamos una pequeña guía explicativa de los factores más comunes que suelen hacer que Spotify se pause solo.

Tienes la función de ahorro de energía activa en tu dispositivo

La causa más usual que hace que Spotify se pause de la nada, es el modo ahorro de energía del móvil u otro dispositivo. Después de todo, cuando la batería llega a estar lo suficientemente baja, este modo se encarga de recortar cualquier servicio que pueda drenar lo que queda de carga con rapidez. Y, por supuesto, la reproducción de música se incluye en este paquete.

Para deshacerte de esta función y evitar que Spotify se pare solo, necesitarás seguir los siguientes pasos:

Entra a Ajustes en tu terminal Android.

en tu terminal Android. Selecciona el apartado de Aplicaciones .

. Ubica la opción Administrar aplicaciones.

Presiona la aplicación de Spotify .

. Pulsa en Ahorro de batería .

. Remueve el modo ahorro de batería para esta aplicación seleccionando la opción Sin restricciones .

. Problema resuelto.

Fallos en el servidor principal de la aplicación

Otra razón por la que Spotify se pause sola, puede ser una causa más bien interna y que se sale de tu control. Si existen inconvenientes con el servidor central de Spotify, sea a causa de fallos, un apagón repentino o cualquier otro, es muy probable que la app deje de funcionar correctamente no solo para ti, sino para el resto de los usuarios. La manera más rápida de comprobar si Spotify está caido te lo mencionamos en nuestro artículo dedicado exclusivamente a este problema.

Problemas con la conexión a Internet

Entre las causas más comunes para que Spotify se pare sola, también existe la mala señal de Internet. Si tu móvil no tiene buena recepción de la señal inalámbrica que tengas cerca, entonces es normal que las canciones en Spotify tarden en cargar, se detengan de repente o incluso que la propia aplicación se cierre sola y sin avisar.

Para este problema, existen dos soluciones posibles. La primera es pasarte a otra red de Internet que sí sea óptima, o incluso los datos (aunque esto te genere más gastos). La segunda, es bajando las canciones para poder escucharlas Offline, bien sea pagando por Spotify Premium, o buscando un mod que te dé los mismos atributos de la versión Premium sin pagar. Aunque esta última no es muy recomendable y, de hecho, es bueno que te informes bien qué APK estarás bajando y si es segura.

Problemas por los archivos temporales

Cuando la caché de las aplicaciones se llena, es posible que se presenten errores en la aplicación. Spotify no es diferente de esto, y de hecho, una vez los archivos temporales han llenado la caché, es muy probable de que se manifieste a través de ciertos errores. Entre ellos, el que la app se detenga por su cuenta o se cierre sin avisar.

Para borrar la caché de Spotify, solo debes seguir estos simples pasos.

Dirígete a Ajustes en tu móvil Android.

en tu móvil Android. Entra en Aplicaciones .

. Ubica Spotify .

. Presiona sobre Almacenamiento .

. Selecciona Eliminar caché .

. ¡Listo!

Tienes una versión desactualizada de Spotify

Por último, pero no menos importante, siempre puede suceder que no hayas actualizado Spotify y su versión anterior en tu móvil te esté dando problemas. Generalmente, esto se da debido a problemas de incompatibilidad. La solución es sencilla: verifica que poseas la última versión de Spotify y si no es así, actualiza desde la Play Store.

Como ves, son pequeños problemas que tienen solución rápida y sencilla. En caso de que ninguna de estas te sirva, puedes intentar la última alternativa, que es reinstalando la app de Spotify en tu dispositivo.

¿Te ha servido alguna de estas soluciones?