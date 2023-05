¿Spotify está caído? Cómo comprobarlo y solución

Muchas veces, cuando una aplicación no funciona, se suele pensar que el problema está en la conexión a Internet, o tal vez en el móvil mismo. Sin embargo, esto no sucede siempre, y, de hecho, existen ocasiones en donde el servicio como tal falla debido a problemas netamente de ellos. Spotify no es inmune a estas situaciones, sabiendo que, como toda app, su origen se apoya en servidores físicos que, como en todo, pueden presentar errores temporales.

No cualquiera sabe de antemano cómo comprobar si el servicio de Spotify está caído, y si este es tu caso, entonces quédate. Ya hemos abordado varios tutoriales para mejorar tu experiencia disfrutando de este servicio, como la forma más fácil de desvincular tu cuenta de Spotify de Facebook, o el recurso milagroso de SpotX para utilizar Spotify gratis sin anuncios. Ahora, a continuación, aprenderás formas muy sencillas para saber si realmente la aplicación presenta problemas internos.

Comprueba en detalle la calidad de tu servicio de Internet

Lo primero que debes hacer antes de probar cualquier otra alternativa, es verificar que todo ande bien con tu conexión a Internet. Después de todo, es bastante frecuente que Spotify no te cargue cuando la señal es mala.

Para ello, simplemente desconéctate de la red a la que te encuentras anclado y prueba otra que sí sepas que funciona. Si la aplicación te comienza a funcionar como si nada, entonces no es el servicio el que está caído, naturalmente. Otra forma es abriendo cualquier otra aplicación que no sea Spotify y comprobar que esta tampoco cargue, sin haberte cambiado de red.

Verifica las fuentes directas de Spotify

Si tienes conexión a Internet buena y/o todas las aplicaciones te cargan, excepto Spotify, siempre puedes optar por revisar las fuentes oficiales de la empresa para saber si el servicio está caído. Generalmente, al existir fallas de cualquier tipo, estas se anuncian a través de las redes sociales, sea desde las cuentas oficiales de Spotify o a través de otros usuarios que experimentan los mismos errores.

De la misma forma, la página oficial de Spotify es otra fuente confiable para verificar el estado del servicio. Si abres el servicio de Spotify directamente desde allí (utilizando un ordenador, por supuesto) y este tampoco carga, entonces no queda duda, el problema es de la compañía.

Recursos de monitoreo

Otra alternativa que es bastante cómoda, es apoyándote en sitios que se encargan de monitorizar en todo momento el estado de los servicios web como YouTube, Spotify, Twitter, entre otros. En estos casos, lo que hacen estos recursos es enseñarte mediante gráficas si han existido notificaciones de errores por parte de usuarios de cierta plataforma y cuántas veces se han reportado en un tiempo estimado. Las mejores son:

DownDetector : esta página web te muestra una gráfica de los diferentes servicios que monitoriza. Solo debes seleccionar el que te interesa para verlo a detalle. Allí puedes observar el número de notificaciones de errores que se han dado a lo largo del tiempo y si en el momento en que experimentas la falla en Spotify existe un incremento por encima de lo usual. En estos casos no cabe duda, es el servicio el que se encuentra caído.

: esta página web te muestra una gráfica de los diferentes servicios que monitoriza. Solo debes seleccionar el que te interesa para verlo a detalle. Allí que se han dado a lo largo del tiempo y si en el momento en que experimentas la falla en Spotify existe un incremento por encima de lo usual. En estos casos no cabe duda, es el servicio el que se encuentra caído. IsTheServiceDown: en el caso de esta web, es básicamente lo mismo, con el añadido agradable de que, además, puedes saber de qué parte del mundo predominan las notificaciones. Ayuda a saber si la falla del servicio es a nivel global o solo se da en regiones específicas.

COMPRUEBA SI SPOTIFY ESTÁ CAÍDO | DownDetector | IsTheServiceDown

¿Te han servido estas alternativas para saber más sobre el servicio de Spotify?