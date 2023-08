¿La app de Spotify no funciona en tu móvil Android y se rehúsa a abrir hagas lo que hagas? No eres el único. Lo más probable es que estés usando la versión beta 8.8.8.60 de la app, la cual en los últimos días ha sido reportada por muchos usuarios debido a este problema.

La gente de 9to5Google ha confirmado el mal funcionamiento de la última beta de Spotify y también ha descubierto que el problema no se limita a ningún dispositivo específico. Desde móviles plegables de última generación hasta teléfonos de gama media de hace un par de años, han sido reportados como afectados.

@SpotifyCares I'm having problems with spotify in android. The app just wont open. Cleared cache and data, reinstalled, updated and restarted phone multiple times but nothing works. I'm on a galaxy s21ultra, android 13, spotify beta channel.

Spotify lite works fine btw.

— Cristian Flores (@melkor486) August 6, 2023