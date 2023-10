Spotify es quizá la app de música más popular del momento, pero esto no significa que esté libre de errores. No es extraño conseguir casos de usuarios a los que Spotify se les pausa solo, o de la nada les han borrado las canciones y playlists que tenían descargadas. Otro problema común y preocupante, es que Spotify no reproduzca para nada algunas canciones. En esta ocasión hablaremos de este caso y sus soluciones.

Por qué Spotify no reproduce algunas canciones: causas y soluciones

Que una canción no se reproduzca en Spotify puede deberse a varias razones, no está atado a un solo problema. Algunas son muy fáciles de solucionar y otras no tanto. A continuación, te listamos estas causas y sus soluciones para que vayas probando y descubras cuál es el problema con tu aplicación.

Mala conexión a Internet : esta es la causa más usual, y es que sin un buen servicio de Internet, Spotify no podrá funcionar correctamente . Verifica que estés conectado a una red inalámbrica óptima, o que el servicio esté disponible. Si quieres salir de dudas, puedes cambiarte a otra red para comprobar que ese era el principal problema.

: esta es la causa más usual, y es que . Verifica que estés conectado a una red inalámbrica óptima, o que el servicio esté disponible. Si quieres salir de dudas, puedes cambiarte a otra red para comprobar que ese era el principal problema. Móvil en modo avión : si tienes el dispositivo en modo avión, es poco probable que Spotify te pueda funcionar, pues esto indica que el móvil no se encuentra conectado ni a datos ni a ninguna señal de Internet .

: si tienes el dispositivo en modo avión, es poco probable que Spotify te pueda funcionar, pues esto indica que . Spotify está caído : otra causa es que la propia app tenga problemas en sus servidores y no esté funcionando en todo el mundo . Para saber si se trata de esto es tan simple como revisar las webs de noticias oficiales o páginas que informan las caídas de los servidores de las aplicaciones.

: otra causa es que la propia app tenga problemas en sus servidores y . Para saber si se trata de esto es tan simple como revisar las webs de noticias oficiales o páginas que informan las caídas de los servidores de las aplicaciones. Canciones no disponibles para tu región : tristemente, no todas las canciones están disponibles en todo el mundo. Algunas están limitadas por asuntos de licencia o contratos a regiones específicas. Si Spotify salta una canción dentro de la playlist, esta tiene un ícono gris y has comprobado tu conexión a Internet , muy posiblemente esta sea la causa. ¿Solución? No te iría mal tener una VPN para estos casos.

: tristemente, no todas las canciones están disponibles en todo el mundo. Algunas están limitadas por asuntos de licencia o contratos a regiones específicas. , muy posiblemente esta sea la causa. ¿Solución? No te iría mal tener una VPN para estos casos. Tienes Spotify desactualizado : si no te has descargado la versión más actual de Spotify, esto también te puede traer problemas para reproducir canciones. Lo mejor es que vayas a la Play Store y verifiques que tengas la app al día .

: si no te has descargado la versión más actual de Spotify, esto también te puede traer problemas para reproducir canciones. Lo mejor es que . Problemas internos de la app: no es raro que una app se llene de archivos corruptos que a la larga generen problemas en su funcionamiento. Si todo lo demás no te ha resultado, prueba a borrar la caché. Esto lo consigues dirigiéndote a Ajustes > Aplicaciones > Spotify > Almacenamiento y caché > Limpiar caché .

Si nada de lo anterior ha sido tu caso, lo mejor es que desinstales y vuelvas a instalar Spotify en tu dispositivo. Estas son todas las causas más frecuentes cuando la app no reproduce canciones y sus soluciones. Esperamos que te haya sido de ayuda.