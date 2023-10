¿Por qué Spotify borra mis canciones y playlists descargadas?

Spotify es una de las mejores plataformas para escuchar música y estar al día de los nuevos éxitos en este mundo tan colorido. Sin embargo, no está libre de problemas, como sucede con cualquier app. Uno de los inconvenientes más molestos que puedes presentar en Spotify es que te hayan borrado tus canciones y playlist descargadas.

¿Por qué Spotify borra mis canciones y playlist descargadas?

¿Te has preguntado por qué pasa esto? A decir verdad, existen varias razones. ¿Está sucediéndote y quieres dar con la causa del problema? En la siguiente lista te mencionaremos las más frecuentes cuando Spotify borra el contenido descargado en tu cuenta.

Tu suscripción a Spotify Premium expiró : con la versión de pago de la aplicación (Premium y futuramente Supremium), puedes descargar no solo pódcasts, sino además canciones y playlists. Algo que después Spotify procede a eliminar si has cancelado dicha suscripción o ha llegado a su fecha de vencimiento sin renovación a la vista.

: con la versión de pago de la aplicación (Premium y futuramente Supremium), puedes descargar no solo pódcasts, sino además canciones y playlists. Algo que después o ha llegado a su fecha de vencimiento sin renovación a la vista. Superaste el límite de descargas o de dispositivos vinculados a tu cuenta : actualmente, Spotify Premium te permite descargar un límite de 10000 canciones en cada dispositivo . Una vez superado este límite, la app procederá a eliminar canciones y playlists. De la misma forma, ten en cuenta que solo puedes vincular tu cuenta a un número máximo de cinco terminales, de modo que si añades una sexta, Spotify también empezará a eliminar contenido descargado en el dispositivo con menor tiempo de reproducción .

: actualmente, . Una vez superado este límite, la app procederá a eliminar canciones y playlists. De la misma forma, ten en cuenta que solo puedes vincular tu cuenta a un número máximo de cinco terminales, de modo que si añades una sexta, Spotify también empezará a . No te has conectado a tu cuenta en 30 días : no importa si pagas la suscripción y te mantienes al día, de todas formas Spotify deja claro que eliminará canciones y playlists descargadas en las cuentas que no hayan iniciado sesión al menos una vez en un límite de 30 días .

: no importa si pagas la suscripción y te mantienes al día, de todas formas Spotify deja claro que eliminará canciones y playlists descargadas en las . La canción o la playlist fue removida de Spotify : puede pasar también que el contenido eliminado en tu cuenta haya sido borrado de Spotify. En este caso, no la volverás a ver entre tus canciones o playlists descargadas.

: puede pasar también que el contenido eliminado en tu cuenta haya sido borrado de Spotify. En este caso, no la volverás a ver entre tus canciones o playlists descargadas. El dueño de la playlist decidió eliminarla : un caso parecido al anterior, aunque centrado en las listas de reproducción, es que el dueño de dicha playlist haya decidido borrarla por su cuenta . En este caso, tampoco la podrás volver a ver ni reproducir offline.

: un caso parecido al anterior, aunque centrado en las listas de reproducción, es que . En este caso, tampoco la podrás volver a ver ni reproducir offline. Has reinstalado la app : cuando desinstalas Spotify de tu dispositivo y lo vuelves a descargar , existe la posibilidad de que se hayan borrado tus canciones o listas de reproducción descargadas. Por eso es mejor probar otras alternativas si tu Spotify no abre o presenta cualquier otro problema antes de optar por la reinstalación.

: cuando , existe la posibilidad de que se hayan borrado tus canciones o listas de reproducción descargadas. Por eso es mejor probar otras alternativas si tu Spotify no abre o presenta cualquier otro problema antes de optar por la reinstalación. Tu versión de Spotify está desactualizada: otra causa que puede sonar tonta, pero es plausible, es que no hayas actualizado Spotify y estés reproduciendo tu música desde una versión obsoleta . En este caso, es posible que empieces a notar que no existen canciones o listas de reproducción entre el contenido que descargaste.

Estas son las causas más frecuentes. Seguramente, ya habrás encontrado la razón por la que te han borrado algo de contenido en tu cuenta de Spotify. Algunas son causas solucionables y otras no tanto. Como ya ves, Spotify no es una app infalible como sucede con todas las demás, teniendo consigo su propio saco de problemas. No son muchos, y eso está genial, pero existen.