Aunque todavía muchos estemos sangrando por la herida, Twitter ya no es Twitter, porque desde hace algunos días se llama X. Elon Musk decidió cambiarle el nombre y, aunque el nuevo es risible, al parecer está muy bien justificado.

Sin embargo, lo que nos reúne aquí hoy no es el debate sobre el cambio de nombre, sino la suscripción premium de la plataforma que acaba de recibir una nueva característica. Twitter Blue ahora permite descargar vídeos en X, una característica muy útil que seguramente muchos usuarios agradecerán.

Si eres usuario verificado (Twitter Blue) podrás descargar vídeos en X sin intermediarios

¿Te ha pasado que encuentras un vídeo genial en Twitter, pero luego lo debes dejar ir porque no puedes descargarlo? Es una situación frustrante que nos ha pasado a todos al menos un par de veces. Y sí, dirás que hay trucos para descargarlos a través de apps de terceros o bots, pero es molesto tener que acudir a ese tipo de métodos para algo tan básico. Por suerte, esto ya dejó de ser un problema, si tienes una suscripción a Twitter Blue en X.

Gracias a una actualización en el centro de ayuda de X (Twitter), sabemos que ya es posible descargar vídeos compartidos por otros usuarios en la plataforma. Esta nueva característica estará disponible exclusivamente para suscriptores de Twitter Blue (¿o es X Blue?) y funcionará bajo estas reglas:

Los vídeos descargables serán los publicados del 25 de julio de 2023 en adelante . Todos los anteriores a esta fecha no, para a evitar descargas no autorizadas de contenido antiguo.

. Todos los anteriores a esta fecha no, para a evitar descargas no autorizadas de contenido antiguo. Todos los vídeos calificados son descargables , a menos que el autor de la publicación la configure para que no puedas hacerlo (no hay un ajuste global).

, a menos que el autor de la publicación la configure para que no puedas hacerlo (no hay un ajuste global). Si eres un usuario menor de 18 años, no podrás descargar vídeos . Tu cuenta tendrá deshabilitada esta opción hasta cumplir la mayoría de edad.

. Tu cuenta tendrá deshabilitada esta opción hasta cumplir la mayoría de edad. Si la descarga de un vídeo está deshabilitada en una publicación, otros usuarios igualmente podrán compartir el xeet (tuit) en otra plataforma . Esto se mantiene como hasta ahora, que se publica el enlace.

. Esto se mantiene como hasta ahora, que se publica el enlace. Si tu cuenta verificada es privada, solamente tus seguidores aceptados podrán descargar tus vídeos si ellos también son verificados.

La descarga de vídeos en Twitter (X) es una funcionalidad genial que te permitirá ver vídeos sin conexión en cualquier momento. Es algo que debió implementarse hace mucho, pero justo ahora podría ser una mala idea.

La descarga de vídeos podría disparar la piratería a través de Twitter

Descargar vídeos desde la app de X sin ningún tipo de intermediario parece una genialidad, pero ¿por qué decimos que el timming quizás no sea el correcto?

Durante muchos años, Twitter solamente permitió publicar vídeos de hasta 2:20 minutos. Esta duración es más que suficiente para dar noticias, contar una historia y hasta para enganchar a usuarios para llevarlos a otras plataformas. Generalmente, descargar este tipo de publicaciones no debería dar problemas, pues su extensión no da para mucho más. No obstante, esos dos minutos ya no son el máximo de X.

Desde hace algunos meses, los suscriptores de Twitter Blue pueden publicar vídeos de hasta 2 horas de duración en sus cuentas. Este nuevo límite cambió totalmente las reglas de juego, pues ha sido utilizado en varias ocasiones para publicar películas enteras y material que infringe derechos de autor.

Pasó con la película de Super Mario Bros, también con Spider-Man: Cruzando el Multiverso y hasta con la recién estrenada película de Barbie. Asimismo, sabemos de otras tantas películas que se han publicado en X de esta manera, como las de Shrek y hasta Toy Story.

Esto se ha vuelto un dolor de cabeza para Twitter, que ya ha sido amenazada de recibir demandas por infracción de derechos de autor. Esto solamente por permitir a los usuarios colgarlas en la plataforma. Ahora, imagina lo que podría suceder si comienzan a distribuirse películas piratas en Twitter (X) para descargar de esta forma.

Es un coctel que está listo para desatar el caos, ¿cierto? Esperemos que Elon Musk y compañía sepan regular este problema antes de que les explote en la cara.