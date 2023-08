A pesar de los altibajos que ha tenido Musk a cargo de X (Twitter) lo cierto es que el Magnate sudafricano sigue adelante con sus su trabajo de darle más funciones a dicha red social. De hecho, hace poco ha sido creada una función para que los usuarios puedan conseguir empleo en X.

El nombre de esta función es “Hiring” y la misma sería un intento de competir con otras redes sociales enfocadas al campo profesional como LinkedIn. Con esta función, las empresas que tengan cuenta en X podrían publicar vacantes de empleo, aunque hay algunos requisitos que deben cumplir para poder disfrutar de esta función.

Para los usuarios que quieran conseguir empleo en X no parece haber condiciones o limitantes, pero las empresas que quieran usar Hiring tienen que estar verificadas. Además, como solo ha sido lanzado una versión beta del referido servicio si quieren probarlo antes de su lanzamiento oficial tienen que pedir acceso desde la web oficial de la plataforma.

Unlock early access to the X Hiring Beta — exclusively for Verified Organizations.

Feature your most critical roles and organically reach millions of relevant candidates.

Apply for the Beta today 🚀: https://t.co/viOQ9BUM3Y pic.twitter.com/AYzdBIDjds

— Hiring (@XHiring) August 25, 2023