X (anteriormente Twitter) continúa cambiando bajo la dirección de Elon Musk. Hace poco pasó por una modificación del nombre y logo, y anteriormente, eliminación de la verificación azul para aquellos que no pagan. Ahora se está cocinando un nuevo “requisito”, que pronto el equipo de Musk dará a conocer.

Se conoció, a través del medio Engadget, que X está trabajando en una nueva funcionalidad de seguridad, que podría empezar a exigir el DNI a todos sus usuarios, con la finalidad de verificar la cuenta y prevenir la suplantación de identidad.

#X keeps working on the ID verification. You should upload a photo of your ID and take a live selfie. https://t.co/3bdGgzlnZh pic.twitter.com/F4ssglakHR

— Nima Owji (@nima_owji) August 16, 2023