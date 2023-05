Twitter tiene un bug que permite recuperar el verificado sin pagar

Algunos usuarios de Twitter han encontrado un error que les permite tener el check azul en sus cuentas nuevamente, sin tener que pagar por ello. Recordemos que hace poco, estas marcas azules indicaban que una cuenta de interés público era auténtica, pero el mes pasado Elon Musk confirmó que la compañía comenzaría a eliminarlas y que solo estarán disponibles con una suscripción a Twitter Blue.

Los usuarios de Twitter que no estaban verificados anteriormente no pueden obtener la insignia en su perfil, pero parece que cualquier persona que perdió su marca de verificación el mes pasado puede recuperarla agregando ciertas palabras a su biografía. ¿Podría ser esto consecuencia del despido de cientos de ingenieros de esta plataforma?

Si quieres recuperar tu verificación azul en Twitter gratis, todo lo que tienes que hacer es agregar las palabras “former blue check”, “blue check” o “legacy check mark” a tu biografía y guardar. Seguidamente, refresca tu perfil y listo, tu verificación azul aparecerá de nuevo. Este método funciona tanto en la app de Twitter como en la web.

La razón de esto sigue sin estar clara, pero probablemente se deba a un error de la red social. Si pinchas en la insignia, el texto dice: “Esta cuenta está verificada porque se destaca en el gobierno, las noticias, el entretenimiento u otra categoría designada”.

¿Es una solución permanente? Si bien este truco puede proporcionar un alivio temporal para los usuarios que han perdido su estado verificado, es importante tener en cuenta que no es una solución garantizada, ni permanente. Es posible que pronto Twitter solucione este error y, cuando lo pruebes, la marca azul ya no aparezca.

La semana pasada, usuarios con más de un millón de seguidores en Twitter recibieron el check azul de verificación de manera gratuita. Algunos de ellos se quejaron porque ahora su perfil dice “suscrito a Twitter Blue”. Por ejemplo, Sir Ian McKellen, quien es famoso por su actuación en películas como El Señor de los Anillos y X-Men, tuiteó para decir que no estaba pagando por el honor de recuperar su marca azul.

Otras celebridades tuvieron que hacer el cambio en sus biografías para poder obtener el check azul de verificación, por ejemplo, el actor estadounidense Anthony Carboni. También lo hizo David Nemer, profesor en la Universidad de Virginia, quien afirmó que no se trata de una solución permanente.

If you are missing your blue check and would like to see it right next to your name, then write "former blue check" in your bio and you will see it for about 5 hot seconds. Anyway, it's just another bug in this decaying platform. pic.twitter.com/aRRgYKJh5Y

— David Nemer (@DavidNemer) May 1, 2023