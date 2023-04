Desde el 1 de abril el único verificado que existe en Twitter es el de Twitter Blue. Debido a que es de pago esto ha generado muchas reacciones encontradas. Sin embargo, ahora existe una condición con las que las organizaciones pueden obtener el verificado de Twitter gratis.

La directiva de Twitter ha decidido que le proporcionará el verificado de Twitter gratis a sus 10.000 organizaciones principales y a sus los 500 principales anunciantes que hacen vida en la red social.

Así lo dieron a conocer desde la cuenta Twitter Verified e indicaron que los beneficiarios de esta medida serán medios de comunicación, firmas financieras, clubes deportivos, cualquier clase de compañía privada y organizaciones sin fines de lucro.

Verified Organizations is a new way for organizations and their affiliates to distinguish themselves on Twitter. Rather than relying on Twitter to be the sole arbiter of truth for which accounts should be verified, vetted organizations that sign up for https://t.co/1v6wSVKfDb…

— Twitter Verified (@verified) March 31, 2023