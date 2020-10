¿Tienes problemas para jugar a League of Legends: Wild Rift en tu dispositivo móvil Android? Si tu respuesta es sí, has llegado al lugar indicado. En este artículo te vamos a explicar cómo solucionar el problema que hace que el juego no abra, se cierre solo o se trabe. Lo único que necesitas es contar con la última versión del juego instalada en tu móvil, y seguir todos los pasos que te mostramos a continuación.

League of Legends Wild Rift no funciona, ¿cómo solucionarlo?

Antes de que te mostremos las posibles soluciones que puedes llevar a cabo para arreglar los problemas que hacen que League of Legends Wild Rift no funcione en tu móvil, es necesario mencionar cuáles son los requerimientos mínimos para poder instalar y jugar este juego.

Requerimientos mínimos de League of Legends Wild Rift para Android:

Sistema operativo : Android 4.4 o superior.

: Android 4.4 o superior. Memoria RAM : 1.5 GB o superior.

: 1.5 GB o superior. CPU : Quad-core de 1.5 GHz o superior (32 bits o 64 bits).

: Quad-core de 1.5 GHz o superior (32 bits o 64 bits). GPU: PowerVR GT7600 como mínimo.

Si tu móvil Android cumple con estos requerimientos mínimos, pero de igual forma el juego no funciona de forma correcta, deberás seguir leyendo y aplicar todas estas soluciones que te dejamos a continuación.

Cómo eliminar el caché de League of Legends Wild Rift en Android

Eliminando el caché, y además borrando todos los datos que guarda el juego en tu móvil, podrás conseguir que el mismo no registre errores en tu terminal. Puedes realizar esto de la siguiente manera:

Lo primero que tienes que hacer es abrir los Ajustes de tu móvil Android.

Android. Por consiguiente, deberás pinchar sobre Aplicaciones y notificaciones .

. Pincha en la opción que dice “Ver las aplicaciones”.

Busca el juego League of Legends: Wild Rift en la lista y pincha sobre el mismo.

Pulsa en la opción que dice Almacenamiento y caché .

. Presiona en Borrar memoria caché .

. Una vez eliminada la memoria caché del juego, tendrás que pinchar sobre Liberar espacio de almacenamiento .

. Por último, pincha en Aceptar.

Cabe destacar que esta solución no eliminará tu cuenta ni nada por el estilo, eso sí, tendrás que volver a iniciar sesión con tus datos para poder jugar (usuario y contraseña).

¿Sigues sin poder jugar a League of Legends: Wild Rift en tu móvil?

Si el juego sigue presentando problemas en tu móvil Android, deberás desinstalar el juego y e instalarlo nuevamente. Puedes descargar League of Legends: Wild Rift desde la tienda de aplicaciones de Google, Play Store claro está, de forma gratuita.

Sin mucho más para añadir, te recomendamos reiniciar el móvil antes de comenzar una partida. Al reiniciar tu dispositivo podrás liberar más memoria RAM, lo cual hará que el juego no se trabe ni tampoco se cierre solo.