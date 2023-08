A principios de este año, Apex Legends Mobile anunció su cierre definitivo, dejando así libre la vacante del mejor Battle Royale para móviles. Recordemos que el título de Respawn Entertainment y Electronic Arts se llevó el premio al mejor juego de los Google Play Awards 2022 (y ni esto impidió su fatídica despedida).

Ahora bien, afortunadamente existen un montón de Battle Royale para Android que están listos para heredar el trono de Apex Legends Mobile… ¿Cuáles son los mejores? Pues a continuación te presentamos una lista de los 10 más emocionantes y entretenidos que puedes jugar en tu móvil.

Los 10 mejores Battle Royale para Android… ¡A por la Victoria Royale!

Por si no lo sabes, los Battle Royale son juegos en los que gana el último jugador en pie. Básicamente, se trata de partidas masivas en las que participan 50, 80 o 100 jugadores en simultáneo que se enfrentan en un mapa de mundo abierto… ¿Cuáles son los mejores? Pues aquí abajo te dejamos nuestra selección de los 10 más recomendados:

Fortnite

Aunque ya no está disponible en la Play Store, Fortnite sigue siendo para muchos el mejor juego Battle Royale de móviles. Desde su lanzamiento en 2017, el histórico título de Epic Games se convirtió en un referente de este género, siendo durante muchos años el más popular. En su versión para móviles puedes jugar tanto el modo clásico como el modo sin construcción. Y… ¿Cómo se descarga? Pues fácil, desde la web oficial de Epic Games, usando el enlace que dejamos aquí abajo:

Descargar Fortnite para Android | Enlace

Call of Duty Mobile

Otro referente del mundo de los Battle Royale es Call of Duty Mobile. La versión para móviles de la mítica franquicia de shooters tiene un modo de batalla campal en el que te despliegas desde una aeronave, aterrizas y te equipas con armas para enfrentarte al resto de jugadores intentando ser el último en pie. Además, tienes un amplio arsenal de armas, vehículos y dispositivos militares con los que de seguro disfrutarás mucho.

PUBG MOBILE

Es imposible hacer una lista de los mejores Battle Royale de móviles sin mencionar a PUBG Mobile. Este es considerado por muchos como uno de los primeros juegos de este género y ha mejorado mucho desde su lanzamiento. Y además del clásico modo de batalla campal, el juego tiene constantemente una gran cantidad de eventos y actualizaciones, por lo que nunca te aburrirás jugando al PUBG Mobile.

Farlight 84

Si ya has probado todos los Battle Royale clásicos del mercado y estás buscando un título nuevo, entonces tienes que probar Farlight 84. Este es un Battle Royale que se lanzó apenas este año y que ha llegado para darle un aire fresco al género. Tiene una estética similar al Fortnite, pero con la movilidad y jugabilidad del desaparecido Apex Legends Mobile. Y en cuanto al arsenal jugable, tiene una gran cantidad de vehículos y armas modernas, además de una mecánica de jetpack perfecta para escapar o «rushear».

Free Fire MAX

Otro de los Battle Royale clásicos del género que de seguro has probado (o has escuchado hablar) es Garena Free Fire. Y por si aún no lo sabes, existe una versión vitaminada del juego que ofrece una mejor experiencia gráfica. Se trata de Free Fire MAX, una variante que ofrece el mismo modo de batalla campal y tiene la misma jugabilidad.

Sin embargo, este cuenta con mejores gráficos, animaciones, distancia de dibujo y un lobby de 360° más atractivo. Ahora bien, debes saber que este es una versión más exigente que el Free Fire, ya que exige el doble de recursos y pesa casi 300 MB más.

Battle Prime

Un Battle Royale que parece una mezcla de COD y Apex Legends es Battle Prime. Este un shooter en tercera persona con gráficos bastante realistas. En él participarás en partidas de equipos de seis jugadores en las que tendrás que intentar eliminar al equipo rival. Las partidas se acaban cuándo uno de los dos equipos logre alcanzar los 100 puntos. Y… ¿Qué tipo de armas hay? Pues el juego se desarrolla en un ambiente futurista, por lo que las armas y objetos son como los del Call of Duty: Advanced Warfare.

CRSED

¿No te gusta iniciar la partida lanzándote desde una aeronave o un bus flotante? Entonces tienes que probar CRSED. En este Battle Royale inicias en un punto aleatorio del mapa con solo un cuchillo para defenderte. Y, a medidas que avanzas, iras encontrando todo tipo de armas ligeras y pesadas que podrás usar para vencer a tus rivales. Además, al igual que muchos otros juegos del género, el mapa jugable se va reduciendo conforme pasa el tiempo y tendrás una gran variedad de vehículos para mantenerte en movimiento.

Zooba

Si quieres probar algo totalmente diferente, entonces tienes que descargar Zooba. Este es un Battle Royale con estilo caricaturesco en el que puedes elegir uno de los muchos animales adorables del bosque que cuentan con sus propias habilidades únicas. También tienes muchas armas, explosivos y elementos de curación que puedes ir consiguiendo a medida que avanzas en el mapa. Se trata de uno de los Battle Royale más recomendados para los pequeños del hogar.

HAPPY ZONE

Otro Battle Royale de estilo caricaturesco que te recomendamos es HAPPY ZONE. Este es un juego que plantea una primicia muy diferente al resto títulos del género, ya que aquí tendrás que jugar como ladrón o policía. Y, dependiendo del equipo que elijas, deberás intentar escapar de la prisión o evitar que los reclusos salgan de ella. Para ello tendrás un montón de armas dispersas por el mapa… ¿Lo mejor? Que las partidas solo duran 3 minutos, por lo que si buscas algo para matar el tiempo, esta es una buena elección.

Super Mecha Champions

Finalmente, el último juego Battle Royale que te recomendamos es Super Mecha Champions. En este título participarás en partidas de batalla campal con Mechas (robots japoneses) en un mapa inspirado en ciudades asiáticas. Además, cuenta con un montón de personajes jugables (cada uno con su propio Mecha y habilidades especiales), por lo que tendrás que probarlos todos para ver cuál te gusta más.

Y para ti… ¿Cuál es el mejor Battle Royale que se puede jugar en móviles Android?