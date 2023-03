Parece mentira que un juego tan modesto y pixelado como Vampire Survivors haya logrado ganar a colosos de la industria como Elden Ring y God of War Ragnarok, pero así ha ocurrido. En los BAFTA Games Awards 2023 (los premios otorgados anualmente por la Academia Británica de Juegos), el juego de disparos tipo roguelike desarrollado y publicado únicamente por una persona (Luca Galante) ha sido galardonado como el mejor juego del año por encima de otros títulos triple A nominados.

Curiosamente, aunque la fama de Vampire Survivors se debe a su versión para PC, a finales del año pasado llegó a móviles, por lo que técnicamente podemos decir que un juego de Android e iOS ha vencido a Elden Ring y God of War Ragnarok. Y es interesante porque históricamente los juegos de móviles han sido demonizados por los críticos de la industria (con razón) por sus agresivos sistemas de monetización y poca originalidad.

Ahora bien, hay que admitir que Vampire Survivors se aleja bastante de las prácticas habituales de los juegos para móviles. Es 100% gratuito, se puede jugar sin conexión, no tiene anuncios invasivos y no es pay-to-win. ¿Y cómo gana dinero el desarrollador? A través de los anuncios opcionales que te ofrece durante las partidas y con su DLC que es de pago. Además, no hay que olvidar que la versión de Steam es completamente de pago.

Todos los ganadores de los BAFTA Games Awards 2023

Es posible que el hecho de que Vampire Survivors lo creó un estudio londinense haya influido en la academia británica para elegirlo como mejor juego del año. Barrieron para casa, dirían algunos. Después de todo, es mucha casualidad que los BAFTA sean la única ceremonia de premios para videojuegos de 2022-2023 en la que no ha ganado Elden Ring o God of War Ragnarok. Aun así, Vampire Survivors nos parece un juegazo que merecía un premio de esta índole. Mira la lista final de ganadores de los BAFTA 2023 a continuación:

Animación: God of War Ragnarök

God of War Ragnarök Juego en evolución: Final Fantasy 14 Online

Final Fantasy 14 Online IP original: Elden Ring

Elden Ring Hito en audio: God of War Ragnarök

God of War Ragnarök Diseño de juego: Vampire Survivors

Vampire Survivors Juego británico: Rollerdrome

Rollerdrome Hito artístico: Tunic

Tunic Multijugador: Elden Ring

Elden Ring Narrativa: Immortality

Immortality Interpretación en papel secundario: Laya Deleon Hayes como Angrboða en God of War Ragnarök

Laya Deleon Hayes como Angrboða en God of War Ragnarök Música: God of War Ragnarök

God of War Ragnarök EE Game of the Year: God of War Ragnarök

God of War Ragnarök Hito técnico: Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West Familiar: Kirby and the Forgotten Land

Kirby and the Forgotten Land Juego debut: Tunic

Tunic Juegos más allá del entretenimiento: Endling – Extinction is Forever

Endling – Extinction is Forever Interpretación en papel principal: Christopher Judge como Kratos en God of War Ragnarök

Christopher Judge como Kratos en God of War Ragnarök Mejor juego: Vampire Survivors

Y tú… ¿qué opinas sobre la victoria de este juego de móviles frente a God of War Ragnarök y Elden Ring?