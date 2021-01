¿Cuándo actualizará mi móvil a Android 11? Esta es quizás una de las preguntas más comunes del mundo en este momento, y ¿cómo no? Si todos quieren disfrutar de todas las novedades de Android 11 y sus trucos exclusivos.

Pero como para toda pregunta existe una respuesta, decidimos pasearnos por las redes en su búsqueda, y la encontramos. ¿Tienes un móvil Android y no sabes cuándo actualizará? Te dejamos la lista más completa y actualizada de los móviles que recibirán Android 11.

¿Cuándo actualizarán los Google Pixel a Android 11?

¿Existe acaso mejor manera de comenzar? Imposible, porque los dispositivos de la compañía desarrolladora de Android son los primeros en recibir la actualización. Todos los Pixel menos la primera generación ya recibieron Android 11, así que solo queda que tú lo descargues e instales. Esta es la lista:

Pixel 2.

Pixel 2 XL.

Pixel 3.

Pixel 3 XL.

Pixel 3a.

Pixel 3a XL.

Pixel 4.

Pixel 4 XL.

Pixel 4a.

Pixel 4a 5G.

Pixel 5.

¿Cuándo recibirán Android 11 los móviles de Xiaomi, Redmi y Poco?

Xiaomi es un fabricante que se ha ganado el respeto de millones de usuarios en el mundo, lo que les permitió convertirse en uno de los principales jugadores del mercado. Sus políticas de actualización originalmente eran excelentes, pero ciertamente han desmejorado un poco.

Aun así, son muchos los dispositivos de la compañía china que recibirán Android 11. No obstante, Xiaomi no ha anunciado fechas de actualización, así que toca quedarse con la lista únicamente:

Xiaomi Mi 11: con Android 11 de serie.

Xiaomi Mi 10T Pro.

Xiaomi Mi 10T.

Xiaomi Mi 10T Lite.

Xiaomi Mi 10 Ultra.

Xiaomi Mi 10: disponible.

Xiaomi Mi 10 Pro: disponible.

Xiaomi Mi 10 Lite (Global) / Mi 10 Youth Edition (China).

Xiaomi Mi Note 10 (Global) / Mi CC9 (China).

Xiaomi Mi Note 10 Pro (Global) / Mi CC9 Pro Premium Edition (China).

Xiaomi Mi Note 10 Lite: beta pública disponible.

Xiaomi Mi 9.

Xiaomi Mi 9 Pro 5G.

Xiaomi Mi 9 SE.

Xiaomi Mi 9 Lite.

Xiaomi Mi 9T.

Xiaomi Mi 9T Pro (Global) / Redmi K20 Pro (China).

Xiaomi Mi A3: beta pública disponible.

Redmi K30 Pro Zoom.

Redmi K30 5G.

Redmi K30 (China) / Poco X2 (India).

Redmi K30i 5G.

Redmi K20.

Redmi Note 9 (Global) / Redmi 10X 4G (China).

Redmi Note 9S (Global) / Note 9 Pro (India).

Redmi Note 9 Pro (Global) / Redmi Note 9 Pro Max (India).

Redmi Note 9 Pro Max (Global).

Redmi 10X Pro 5G.

Redmi 10X 5G

Redmi 9 (Global) / Redmi 9 Prime (India).

Redmi 9C.

Redmi 9A (Global) / Redmi 9i (India).

Poco F2 Pro (Global) / Redmi K30 Pro 5G (China): disponible.

Poco M2 Pro.

¿Qué móviles Samsung actualizarán a Android 11 y en qué momento?

Aunque la política de actualizaciones de Samsung siempre ha sido bastante bipolar, parece que con Android 11 la cosa mejorará un tanto. Samsung seguirá priorizando a sus topes de gama como cualquier fabricante, pero también centrará un poco de su atención hacia otros modelos.

En esta ocasión sí tenemos una lista con fechas estimadas y modelos que recibirán Android 11 a través de OneUI 3.0, aunque con un detalle: el calendario de actualizaciones filtrado es para Egipto. No obstante, este país se nutre de muchos modelos globales, así que podríamos esperar la actualización en otras regiones con bastante seguridad. Esta es la lista:

Actualización disponible:

Galaxy S21 Ultra (de serie).

Galaxy S21+ (de serie).

Galaxy S21 (de serie).

Galaxy S20 Ultra.

Galaxy S20+.

Galaxy S20.

Galaxy S20 FE.

Enero de 2021:

Galaxy Note 20 Ultra.

Galaxy Note 20.

Galaxy S10+.

Galaxy S10.

Galaxy S10e.

Galaxy S10 Lite.

Galaxy Note 10+.

Galaxy Note 10.

Galaxy Z Flip 5G.

Galaxy Z Fold 2.

Febrero de 2021:

Galaxy Fold.

Marzo de 2021:

Galaxy M21.

Galaxy M30s.

Galaxy M31.

Galaxy A51.

Galaxy Note 10 Lite.

Abril de 2021:

Galaxy A50.

Galaxy M51.

Mayo de 2021:

Galaxy A21s.

Galaxy A31.

Galaxy A70.

Galaxy A71.

Galaxy A80.

Junio de 2021:

Galaxy A01-Core.

Galaxy A01.

Galaxy A11.

Galaxy M11.

Julio de 2021:

Galaxy A30.

Agosto de 2021:

Galaxy A10.

Galaxy A10s.

Galaxy A20.

Galaxy A20s.

Galaxy A30s.

¿Actualizarán los móviles de Huawei a Android 11? Solo ellos lo saben

Desde que Google vetó a Huawei y les bloqueó el acceso a sus servicios la cuestión se ha puesto peliaguda entre ambas compañías. La rivalidad es tal, que Huawei decidió desarrollar su propio sistema operativo (HarmonyOS), incluso con una alternativa open source (OpenHarmony). Así, es bastante probable que el grueso de los dispositivos de Huawei reciba HarmonyOS como una opción a Android al actualizar. Mientras, la cosa con Android 11 no pinta especialmente bien.

Huawei tiene planes para actualizar diferentes móviles a EMUI 11. No obstante, la compañía parece no tener adaptada su capa de personalización a Android 11, y tampoco hay luces de que vaya a suceder.

La última información oficial de la compañía habla de los modelos que recibirán EMUI 11, pero no mencionan Android 11. Por consiguiente, no queda claro que vaya a suceder, así que lo más que podemos ofrecer es una lista de actualización a EMUI 11:

Actualización disponible:

Mate 40 Pro+ (de serie).

Mate 40 Pro (de serie).

Mate 40 (de serie).

Huawei P40 Pro+.

Huawei P40 Pro.

Huawei P40.

Mate 30 Pro.

Mate 30 Pro 5G (Asia y África).

Mate 30 (Asia y África).

Enero de 2021:

Huawei Mate Xs.

Febrero de 2021:

Huawei Nova 7 (Asia Pacífico).

Marzo de 2021:

Huawei P30 Pro New Edition.

Huawei P30 Pro.

Huawei P30.

Mate 20 X 5G

Mate 20 X.

Mate 20 Porsche RS.

Mate 20 Pro.

Mate 20.

Huawei Nova 5T (Asia y Eurasia).

Abril de 2021:

Huawei Nova 5T (Europa).

¿Qué móviles de OnePlus actualizarán a Android 11 y cuándo?

OnePlus es la artífice detrás de OxygenOS, una de las capas de personalización para Android más queridas por los usuarios. Empezaron siendo una empresa que apostaba a los flagship killers, pero tras siete años el rumbo ha cambiado y ahora se enfocan en la expansión.

Su política de actualizaciones y soporte es bastante buena, aunque con una excepción: los Nord N10 y N100 solo recibirán una versión de Android. Con todo y eso, la lista de dispositivos OnePlus que recibirán Android 11 es bastante extensa.

Actualización disponible:

Actualización confirmada para los próximos meses:

OnePlus Nord.

OnePlus Nord N10 5G.

OnePlus Nord N100.

OnePlus 7T Pro McLaren Edition.

OnePlus 7T Pro.

OnePlus 7T.

OnePlus 7 Pro 5G.

OnePlus 7 Pro.

OnePlus 7.

OnePlus 6T McLaren Edition.

OnePlus 6T.

OnePlus 6.

¿Cuándo actualizarán a Android 11 los smartphones de OPPO?

OPPO es una compañía que se anda abriendo camino en el mercado occidental a pasos agigantados. Primero, por sus excelentes disipositivos que mantienen un precio contenido; y segundo, porque ColorOS es la mejor capa de actualización de 2020. Además, su programa de actualización a Android 11 engloba a muchos de sus dispositivos, aunque todavía ninguno tenga una actualización final. Esta es la lista:

Actualización confirmada a Android 11 y con beta estable activa:

OPPO Find X2 Pro.

OPPO Find X2.

OPPO Ace2.

OPPO A93 5G.

OPPO Reno5 Pro+.

OPPO Reno3 Pro.

OPPO Reno3.

OPPO F17 Pro.

Actualización confirmada a Android 11 y con beta activa (no estable):

OPPO Find X2 Pro Lamborghini Edition.

OPPO Find X2 Neo.

OPPO Find X2 Lite.

OPPO Reno4 Pro 5G

OPPO Reno4 Pro 4G.

OPPO Reno4 5G.

OPPO Reno4 4G.

OPPO F11 Pro Avengers Edition.

OPPO F11 Pro.

OPPO F11.

OPPO A92.

OPPO A72.

OPPO A52.

OPPO A9.

Actualización confirmada a Android 11 para el Q1 de 2021 (sin beta activa):

OPPO Reno 10x Zoom.

OPPO Reno 2.

OPPO 2F.

OPPO Reno 2Z

OPPO Reno3 Pro 5G.

OPPO A91.

OPPO F15.

Actualización confirmada a Android 11 para el Q2 de 2021 (sin beta activa):

OPPO Reno.

OPPO Reno Z.

OPPO A5 2020.

OPPO A9 2020.

Realme no ha confirmado sus móviles que recibirán Android 11, pero estos son los candidatos

Aunque Realme es una filial de OPPO, la compañía se ha forjado su propia personalidad lentamente, especialmente en España como principal rival de Xiaomi. De hecho, incluso abandonaron ColorOS como su capa de personalización para lanzar Realme UI.

Realme no ha presentado una lista oficial de sus dispositivos que recibirán Android 11. No obstante, no es descabellado pensar que al menos los móviles lanzados con Android 10 actualizarán a Android 11. Tomando en cuenta eso, estos serían los Realme candidatos a recibir Android 11:

Realme X50 Pro 5G.

Realme X50 Pro Player Edition.

Realme X50 Pro (beta estable de Android 11 activa actualmente).

Realme X50 5G.

Realme X50.

Realme X50m.

Realme X3 SuperZoom.

Realme X3.

Realme X7 Pro (China).

Realme X7 (China).

Realme 7 Pro.

Realme 7 5G.

Realme 7i.

Realme 7.

Realme Q2 Pro (China).

Realme Q2 (China).

Realme Q2i (China).

Realme 6 Pro.

Realme 6.

Realme 6i.

Realme 6S.

Realme C3.

Realme C11.

Realme C17 (China).

Realme C20.

Realme Narzo 20 Pro (India).

Realme Narzo 20 (India).

Realme Narzo 20A (India).

Realme Narzo (India).

Realme Narzo 10 (India).

Realme Narzo 10A (India).

Nos gusta pensar en la idea de que algunos Realme que llegaron con Android 9 Pie y actualizaron a Android 10 también subirán hasta Android 11. Hay algunos modelos como los Realme X2 que tienen potencia de sobra. No obstante, Realme es una compañía novel y todavía no sabemos si actualizarán sus dispositivos más de una vez.

Estos son los Motorola que recibirán Android 11 en breve

Motorola está viviendo una nueva primavera, con verdaderos flagships y una oferta en las gamas baja y media más llamativa que antes. No obstante, parece que siguen arrastrando un detalle imperdonable: actualizan sus móviles con poca frecuencia, aunque utilicen Android sin ninguna capa de personalización. Esta es la lista que recibirá Android 11, muy pocos iniciaron con Android 9 Pie y no se dice nada de los Moto E:

Motorola Edge+.

Motorola Edge.

Motorola RAZR / RAZR 5G.

Moto G Stylus.

Moto G Power.

Moto G Play.

Moto G Fast.

Moto G 5G / 5G Plus.

Moto G Pro.

Motorola One Fusion / Fusion+.

Motorola One Hyper.

Motorola One Zoom.

Motorola One Action¹.

Motorola One Vision / Vision Plus.

Motorola One Macro.

Motorola One 5G.

Moto G8.

Moto G8 Plus.

Moto G8 Power.

Moto G9.

Moto G9 Play.

Moto G9 Plus.

Moto G9 Power.

Nokia actualizará muchos de sus principales móviles a Android 11

Como Motorola, los móviles de Nokia también llegan con Android stock de fábrica. No obstante, esta última actualizará gran parte de sus dispositivos a Android 11 y muchos de ellos llegaron originalmente con Android 9 Pie. ¿Un logro? Definitivamente. Así será el calendario de actualizaciones de Nokia:

Móviles Nokia que actualizarán entre el Q4 de 2020 y el Q1 de 2021:

Nokia 8.3 5G.

Nokia 2.2.

Nokia 5.3.

Nokia 8.1.

Nokia 5.4.

Móviles Nokia que actualizarán durante el Q1 de 2021:

Nokia 1.3.

Nokia 4.2.

Nokia 2.4.

Nokia 2.3.

Nokia 3.4.

Móviles Nokia que actualizarán entre el Q1 y Q2 de 2021:

Nokia 3.2.

Nokia 7.2.

Nokia 6.2.

Móviles Nokia que actualizarán durante el Q2 de 2021:

Nokia 1 Plus.

Nokia 9 PureView.

¿Está tu móvil en la lista? Esperemos que sí, pues de lo contrario ya tocará ir cambiando para no quedarse fuera de la fiesta de Android 11.