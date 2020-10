Durante años, OnePlus ha lanzado móviles excelentes que cada vez destacan menos en el panorama de los flagships Android. A pesar de ello, eso no quiere decir que sus smartphones sean malos, sino todo lo contrario. El mayor problema del nuevo OnePlus 8T es que es un móvil genial, pero que no aporta nada nuevo. Aún así, posiblemente sería el móvil que me comprase si ahora mismo tuviera que hacerme con uno.

¿Hay alguna razón para actualizar de los OnePlus 8 al nuevo 8T? Desde luego que no, pero sí hay razones para comprarlo si buscas un gama alta de gran calidad a un precio rompedor, que no supere la barrera de los 700€.

Así es el nuevo OnePlus 8T, con características de lujo

Esta vez OnePlus descartó lanzar un OnePlus 8T Pro, y optó por un solo modelo que le permitirá ahorrar costes y centrar todos sus esfuerzos en un único modelo con pantalla plana. Esperamos que esto no tenga nada que ver con la posible marcha de Carl Pei de la compañía china.

El OnePlus 8T es una mejora de los OnePlus 8, pero muy ligera. Un móvil estupendo, económico, con buen diseño que recuerda mucho al Galaxy S20 de Samsung. Además de eso, mejora un poco la cámara vista en el OnePlus 8 normal y el rendimiento OxygenOS 11 basado en Android 11 es impresionante.

Como puedes ver, es un móvil estupendo pero prácticamente no aporta nada nuevo al usuario que no tenga el OnePlus 8. No hay un cambio brutal de hardware, solo una pequeña mejora en la cámara y pantalla, la cual pierde la curva y se vuelve plana.

Gozarás de un panel OLED a 120 Hz que se ve genial, y un cuerpo de aluminio combinado con cristal que le otorga una buena robustez junto a un diseño sobrio. Este panel tiene una velocidad de respuesta de 240 Hz, perfecta para jugar con una alta precisión. A mayores hay que recordar que tiene un sonido muy bueno, gracias a un doble altavoz estéreo con sonido Dolby Atmos.

También destaca la nueva carga rápida Warp Charge 65, la cual logra llenar la batería de este teléfono en solo 36 minutos, es realmente rápida y segura. Eso sí, usa un cable de USB C a USB C como la mayoría de los portátiles actuales.

OnePlus asegura que su carga rápida es realmente buena y respetuosa con el móvil, pues tras 800 ciclos el móvil disfrutará de al menos el 80% de autonomía.

Especificaciones técnicas del OnePlus 8T

Si quieres ver las especificaciones, aquí puedes saberlo todo del OnePlus 8T.

Características OnePlus 8T Dimensiones y peso 160,7 x 74,1 x 8,4 mm. 188 gramos. Pantalla 6,55″ Full HD+ (2400 x 1080) con relación de aspecto 20:9, panel Fluid AMOLED y Gorilla Glass. Tasa de refresco de 120 Hz y HDR10+. Con 1100 nits de brillo. Sensor de huellas en la pantalla. Procesador Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650. RAM 8 o 12 GB LPDDR4X. Almacenamiento 128 o 256 GB en formato UFS 3.1. Cámara trasera Cuádruple: 48 MP Sony IMX586 con f/1,7 + lente ultra gran angular de

16 MP con f/2,2 y 123º de apertura + 5 MP para el macro + lente de

2 MP monocromo. Tiene PDAF, OIS, EIS y Flash Dual LED. Graba 4K a 60 fps. Cámara frontal 16 MP con f/2.4. Conectividad y extras USB tipo-C, WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.1, NFC y GPS Dual. Batería 4500 mAh con carga rápida Warp Charge 65 (65W). Aunque en la caja trae un cargador de 27W. Sistema operativo OxygenOS 11 con Android 11.

Como puedes ver, prácticamente unas características que recuerdan mucho al OnePlus 8 y en las que solo vemos unas pequeñas mejoras en la cámara y en la pantalla. Sin duda, uno de los mejores móviles con 5G de gama alta a buen precio.

Tiene uno de los mejores procesadores, un buen sistema de cámara, conectividad de calidad, uno de las capas de software más rápidas… En realidad lo tiene todo. Incluso cuenta con una buena capacidad de refrigeración, apps para mejorar tus sesiones de juego, una pantalla de lujo para navegar, perfecta también para series gracias a su calidad, un gran sonido… ¿Qué se les ha olvidado a OnePlus? ¡NADA!

¿Cuánto cuesta el nuevo OnePlus 8T?

Tiene un precio ridículo, 699€ en 12+256 y solo 599€ en 8+128 y ese es su mayor atractivo. Es un móvil estupendo que a un precio tan ajustado hace que cualquiera pueda estar contento con él. Un móvil casi perfecto que aburre, en realidad, por eso. Si sabes lo que buscas y quieres un flagship killer de verdad, el OnePlus 8T está disponible a la venta desde hoy en su página web.

Eso sí, hay varios colores nuevos entre los que destacan el gris y el azul/verdoso. Son colores con degradado de color que lo vuelven elegante y lo cierto es que nos gustan. ¿Tú también te unirás a la comunidad OnePlus?