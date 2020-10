Malas noticias para OnePlus, pues según las últimas filtraciones parece que uno de sus cofundadores, dejará la compañía. Es el nombre de Carl Pei el que resuena en toda la prensa tecnológica con fuerza tras filtrarse varios documentos que hablan de su marcha de la empresa.

Todo parece indicar que uno de los creadores de la marca de móviles OnePlus, va a dejar la compañía para emprender su propia aventura con una nueva empresa. No sabemos si este nuevo viaje estará relacionado con el mundo de la telefonía móvil pero estamos seguros de que si crea algo nuevo, debería ser una startup tecnológica.

Carl Pei deja OnePlus poco antes de presentar el OnePlus 8T pero… ¿se ha confirmado su marcha?

A pesar de que todo el mundo habla de su marcha de la empresa, la noticia no ha sido confirmada todavía por la propia compañía. Eso sí, no parece que este anuncio se vaya a hacer pronto, pues el lanzamiento del OnePlus 8T es inminente y la marcha de su cofundador podría robarle protagonismo en los medios al nuevo teléfono de OnePlus.

Aparentemente no sabemos las razones por las que uno de sus creadores abandona a la marca pero estas no tienen por qué ser malas, pues sabemos que los equipos directivos de las compañías sufren a veces rotaciones y en algunos incluso puede ser beneficioso para las mismas.

Carl Pei podría haberse ya ido de oneplus

Carl Pei fundó OnePlus junto a Pete Lau hace unos 7 años, y desde entonces no han parado de cosechar éxitos. Actualmente OnePlus forma parte de la matriz BBK Electronics, junto a marcas como OPPO y VIVO. Sin embargo, sigue siendo una marca muy relevante en el panorama Android con móviles de gran calidad a precios muy interesantes.

La compañía no parece que vaya a confirmar su marcha pronto (todo indica que no pueden hacerlo) pero en TechCrunch afirman que esta noticia es cierta y que Carl Pei ya ha dejado la compañía hace semanas. Además, se ha filtrado un documento en Reddit en el que ya no se ve a Carl Pei como uno de los directivos de la compañía.