¿Sientes que tu OnePlus 8 ya comienza a quedarse viejo? Imposible, porque es uno de los mejores móviles de 2020 y tiene un rendimiento brutal. Sin embargo, ya pasó la primera mitad del año, y si eres fan de OnePlus sabes lo que eso significa: es momento de renovar catálogo.

OnePlus todavía no ha dado a conocer ningún detalle de sus nuevos dispositivos, pero no importa, porque las especificaciones del OnePlus 8T ya se filtraron. ¿Qué traerá de nuevo este móvil?

Ya conocemos el diseño del OnePlus 8T, y llegará con pantalla de 120 Hz

Como sucede desde hace cuatro años, OnePlus presenta dos series de buques insignia anualmente. La primera de 2020 fueron los OnePlus 8 y 8 Pro, y ahora corresponde el turno a los OnePlus 8T y 8T Pro. La compañía confirmó que los nuevos serie T ya están en el horno, pero no ha sido gracias a ellos que ya conocemos sus características.

Un render filtrado permitió dar un vistazo al diseño del OnePlus 8T, y parece que la firma no pretende arriesgar. El nuevo OnePlus 8T mantendrá un aspecto muy similar al de sus hermanos, aunque al parecer perderá la pantalla curvada en los laterales.

Sin embargo, el que la pantalla no sea curva no significa que no habrá mejoras. El OnePlus 8T mantendrá el panel Fluid AMOLED de 6,55 pulgadas con resolución Full HD+ del OnePlus 8, pero será más veloz. La pantalla de este móvil tendrá una frecuencia de actualización de 120 Hz lo que lo colocará al lado del OnePlus 8 Pro en velocidad.

Esto es una novedad muy importante, porque si el resto de las características filtradas llegan a ser verdad, estaríamos hablando de un móvil fenomenal. ¿Qué más traerá el OnePlus 8T?

El OnePlus 8T no dará el salto a la cámara de 64 MP, pero sí saltará al Snapdragon 865+

Hacia finales de julio se corrió un rumor de que el OnePlus 8T llegaría con una cámara de 64 MP, pero parece que no será así. Según esta nueva filtración, el 8T tendrá cuatro cámaras como el OnePlus 8 Pro, pero bajo la siguiente distribución: sensor primario de 48MP, ultra gran angular de 16 MP, sensor macro de 5 MP y cámara para autorretratos de 2 MP.

Sí, el OnePlus 8T mantendrá la cámara principal de 48 MP, pero utilizará un sensor más nuevo y que ofrecerá mejores fotos. ¿Será que el OnePlus 8T logrará hacerse con la corona de DxOMark que el 8 Pro no conquistó? No lo sabemos, pero la tendrá complicada al competir contra el Xiaomi Mi 10 Ultra, el rey de la fotografía móvil.

Siguiendo con las filtraciones, la última información que manejamos apunta a que el OnePlus 8T llegará equipado con el Snapdragon 865+ de Qualcomm. Es lógico que suceda, pero de ser así hay algo claro: el OnePlus 8T competirá por la medalla de oro de los móviles más potentes según AnTuTu.

A eso súmale 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno y obtendrás un cóctel de potencia bruta increíble. Todavía no sabemos qué formatos utilizará el OnePlus 8T, pero como sea memoria LPDDR5 y UFS 3.1 el rendimiento será de locos.

OnePlus planea lanzar el 8T a finales de septiembre y llegará con Android 11

Aún quedan dos cosas por decir, y nos hemos guardado lo mejor para el final. Por una parte, la fuente de la filtración asegura que el OnePlus 8T ejecutará OxygenOS 11 basado en Android 11. El OnePlus 7T fue el primer teléfono con Android 10, por lo que tiene sentido que OnePlus quiera repetir la hazaña con el OnePlus 8T.

Por último, también se dio a conocer una supuesta fecha de lanzamiento. El OnePlus 8T podría debutar para la última semana de septiembre, o la primera de octubre como muy tarde. No sabemos con exactitud cuál será el día elegido, pero ya nosotros estamos ansiosos por conocerlo.

¿Será que el precio lo acompaña?