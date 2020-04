El círculo por fin se ha cerrado, el último gran fabricante chino ha presentado sus buques insignia de 2020. OnePlus acaba de lanzar sus OnePlus 8 y 8 Pro, dos móviles con unas especificaciones increíbles que te dejarán sin aliento.

Buena parte de sus características las conocíamos desde hace tiempo, pero faltaba la confirmación oficial. Y ahora que los OnePlus 8 y 8 Pro están entre nosotros, es momento de enfrentarlos a sus rivales directos. En esta primera oportunidad, compararemos a la versión más poderosa, este es el OnePlus 8 Pro vs Huawei P40 Pro+ vs Galaxy S20 Ultra vs Xiaomi Mi 10 Pro.

Tabla de especificaciones: OnePlus 8 Pro vs Huawei P40 Pro+ vs Samsung Galaxy S20 Ultra vs Xiaomi Mi 10 Pro

Los cuatro móviles de este enfrentamiento son unos verdaderos titanes, y representan la máxima apuesta de sus fabricantes de cara a la gama alta de 2020. En ellos encontrarás lo mejor de cada mundo, y seguro que ninguno te dejará indiferente. No obstante, para poder compararlos bien, es necesario que primero conozcas su ficha técnica, que es esta que dejamos abajo:

Especificaciones OnePlus 8 Pro

Huawei P40 Pro+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Xiaomi Mi 10 Pro

Dimensiones y peso 165,3 x 74,4 x 8,5 mm, 199 gramos. 158,2 x 72,6 x 9 mm, 226 gramos. 166,9 x 76 x 8,8 mm y 222 gramos. 162,6 x 74,8 x 9 mm, 208 gramos. Pantalla 6,79″ con resolución Quad HD+ (3168 x 1440), panel Fluid AMOLED, 513 ppi, ratio 19,5:9, frecuencia de actualización de 120Hz y HDR10+. 6,58″ con resolución Full HD+ (2640 x 1200), panel OLED, 441 ppi, ratio 19,5:9, frecuencia de actualización de 90Hz, DCI-P3 y HDR10. 6,9″ con resolución Quad HD+ (3200×1440), panel Dynamic AMOLED 2X, 511 ppi, ratio 20:9, frecuencia de actualización de 120Hz y HDR10+ 6,67″ con resolución Full HD+ (2340×1080), panel Super AMOLED, 386 ppi, ratio 19,5:9, frecuencia de actualización de 90 Hz, DCI-P3 y HDR10+. Procesador Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650. HiSilicon Kirin 990 5G, con gráfica Mali-G76 MP16. USA: Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650.

Global: Samsung Exynos 990 con gráfica Mali-G77 MP11.

Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650. RAM 8 y 12 GB. 8 GB. 12 y 16 GB. 8 y 12 GB. Almacenamiento 128 y 256 GB. 512 GB + NMCard 2. 128, 256 y 512 GB + microSDXC. 256 y 512 GB. Cámara Trasera Cuádruple: 48 MP f/1.78 + 8 MP f/2.4 + 48MP f/2.2 + 5 MP f/2.4. Quíntuple: 50 MP f/1.9 + 8 MP f/4.4 + 8MP f/2.4 + 40 MP f/1.8 + ToF 3D. Cuádruple: 108 MP f/1.8 + 48 MP f/3.6 + 12 MP f/2.2 + 0.3 MP f/1.0 (ToF 3D) Cuádruple: 108 MP f/1.7 + 8 MP f/2.0 + 12 MP f/2.0 + 20 MP f/2.2. Cámara Frontal 16 MP f/2.5. 32 MP f/2.2. 40 MP f/2.2. 20 MP f/2.0. Extras USB C, WiFi AX de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, NFC, Bluetooth 5.1 y lector de huellas. USB C, WiFi AX de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, NFC, Bluetooth 5.1, lector de huellas, protección IP68 y puerto infrarrojo. USB C, WiFi AX de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, NFC, Bluetooth 5, lector de huellas, certificación IP68 y Radio FM (USA y Canadá). USB C, WiFi AX de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, NFC, Bluetooth 5.1, lector de huellas y puerto infrarrojo. Batería 4510 mAh con carga rápida de 30W, carga inalámbrica de 30W y carga inalámbrica inversa de 3W. 4200 mAh con carga rápida de 40W, carga inalámbrica de 40W y carga inalámbrica inversa de 27W. 5000 mAh con carga rápida de 45W, carga inalámbrica de 15W y carga inalámbrica inversa de 9W. 4500 mAh con carga rápida de 50W, carga inalámbrica de 30W y carga inalámbrica inversa de 5W. Sistema Operativo Oxygen OS 10.0 con Android 10. EMUI 10.1 (sin GMS) con Android 10. One UI 2 con Android 10. MIUI 11 con Android 10. Precio 909€ (8 GB + 128 GB). 1399€ (8 GB + 512 GB). 1349€ (12 GB + 128 GB). Desde 999€ (8 GB + 256 GB). Compralo aquí Comprar OnePlus 8 Pro Comprar Huawei P40 Pro+ Comprar Galaxy S20 Ultra Comprar Xiaomi Mi 10 Pro

El diseño del OnePlus 8 Pro es poco innovador, y por eso el Huawei P40 Pro+ se sigue llevando la palma

Los cánones de diseño de 2020 están bastante bien definidos a esta altura, y se resumen básicamente en: colores sobrios, de corte bastante ejecutivo; un módulo rectangular para las cámaras traseras; la cámara para selfies en una perforación de la pantalla; y en el caso de los tope de gama, una gran pantalla curvada, al menos en los laterales.

El OnePlus 8 Pro tiene una trasera fabricada en cristal y con colores brillantes que le sientan muy bien. El módulo de cámaras traseras es vertical y está ubicado en el centro. Respecto al frontal, OnePlus apuesta por una pantalla curva que elimina los marcos laterales, y los otros dos quedan reducidos al mínimo.

¿La cámara para selfies? Quizás el cambio más importante, ya que se elimina la cámara retráctil del OnePlus 7T Pro, a favor de una perforación en pantalla. Muy bonito, sí, pero fácilmente podrías sentir que tienes en las manos el mismo móvil del año pasado.

Por su parte, el Huawei P40 Pro+ apuesta por solo dos colores, negro y blanco, un movimiento que recuerda mucho a Apple, pero le sienta fenomenal. Pero no es lo mejor, ya que el módulo de cámaras cuenta con un diseño increíble que todavía nos mantiene hechizados. ¿Su frontal? Una pantalla curva en todos sus lados, es decir, ¡no hay marcos! Esta fue una apuesta arriesgada, especialmente por lo difícil que podría ser sostener el móvil, pero le sienta de maravilla.

En el caso del Galaxy S20 Ultra, Samsung juega muy similar a Huawei, presentado tan solo dos colores, gris oscuro y negro. La trasera tiene también como protagonista al cristal, y una isleta rectangular para ubicar las cámaras. La verdad, es que el diseño de cámaras del S20 Ultra está bastante bien, y gana mucho respecto a sus hermanos, pero sigue un poco detrás del Huawei. En el frontal encontrarás un panel curvo en los laterales, y los otros dos marcos son muy pequeños. Es bellísimo, pero tiene poco que hacer frente al Huawei.

Por último, el diseño del Xiaomi Mi 10 Pro, que vendría ser la única competencia del OnePlus 8 Pro. Son bastante parecidos entre sí, tanto en la trasera como en el frontal. Es decir, se repite la pantalla curva, la perforación en pantalla, la trasera en cristal liso y un par de colores, e incluso la distribución vertical de cámaras, aunque en este caso está hacia un lateral.

Las pantallas del OnePlus 8 Pro y el Galaxy S20 Ultra se alzan como las mejores

La pantalla del Galaxy S20 Ultra tiene la dicha de poder considerarse la mejor del mundo según los expertos de DisplayMate. Sin embargo, se conoce que la del OnePlus 8 Pro podría estarle echando un pulso muy fuerte.

OnePlus apuesta por una increíble pantalla Fluid AMOLED de 6,78 pulgadas para su OnePlus 8 Pro. Pero eso no es lo más resaltante, sino su resolución Quad HD+, su tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 1300 nits. Con esto, la firma china se coloca a la vanguardia junto a Samsung, ofreciendo un panel fabuloso con características del mercado gamer.

Sobre el móvil del fabricante surcoreano, no hay nada que no se haya dicho ya de la pantalla del Galaxy S20 Ultra. Samsung equipa su dispositivo estrella con un panel Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas, resolución QuadHD+ y tasa de refresco de 120 Hz. Números alucinantes, tanto como el brillo máximo de 1348 nits que DisplayMate asegura que tiene la pantalla.

El Xiaomi Mi 10 Pro no es manco tampoco, y aunque su ficha es más sencilla, no deja de ser excelente. Xiaomi se la juega con un panel Super AMOLED de 6,67 pulgadas, una tecnología que durante mucho tiempo ha demostrado su valía. No obstante, su resolución es Full HD+, y la velocidad es de 90 Hz, menos que la del Samsung y el OnePlus

Ya en el Huawei, sucede algo parecido al Xiaomi. El panel del P40 Pro+ es un OLED de 6,58 pulgadas es curvo en sus cuatro lados, pero en lo técnico repite las cifras del Xiaomi. En él encontrarás resolución Full HD+ y 90 Hz de velocidad. Cumple bastante bien, pero estos números ya comienzan a saber a gama alta a secas, y no a buque insignia.

Cuádruple empate técnico en rendimiento, los cuatro móviles son lo mejor de Android

Los smartphones de esta comparativa son los mejores, y por tanto el rendimiento ha de ser igual. Tres de ellos llevan el Snapdragon 865, lo que asoma un rendimiento similar, pero Samsung también tiene una versión con Exynos 990, mientras que Huawei llega con una CPU Kirin 990 5G. Los tres procesadores que puedes encontrar son los mejores del mundo, y por eso mismo no debería quedarte duda alguna de que podrás usar estos dispositivos por los próximos 5 años.

El Snapdragon 865 que montan los OnePlus, Xiaomi y Samsung ya ha demostrado lo suyo infinidad de veces, y de hecho es el rey de AnTuTu. No obstante, el Exynos 990 de la versión global del S20 Ultra le envidia poco, aun cuando es levemente inferior. Por último, el Kirin 990 5G del Huawei P40 Pro+ aún no entra en la tabla oficial de AnTuTu, pero su rendimiento es fascinante.

En cuanto a la RAM, el Galaxy S20 se alza como el mejor por su versión de 16 GB de RAM. Sin embargo, también cuenta con una “más sencilla”, de 12 GB, justo la cifra tope del OnePlus 8 Pro y del Xiaomi Mi 10 Pro. Por último, estos dos móviles también cuentan con una versión de 8GB, capacidad que comparten con el Huawei P40 Pro+.

Respecto al almacenamiento, encontrarás toda una variedad entre estos cuatro móviles, así que mejor listarlos separados. El S20 Ultra llega con configuraciones de 128, 256 y 512 GB de almacenamiento interno, ampliable mediante microSD. El OnePlus 8 tiene versiones de 128 y 256 GB, no ampliable. El Xiaomi Mi 10 Pro apuesta por 256 y 512 GB de almacenamiento, no ampliable. Por último, Huawei va a lo seguro con una única versión de 512 GB, ampliable a través de NMCard 2.

En cámaras, no habrá escena que se te resista con ninguno, pero el Huawei P40 Pro+ se lleva el oro

Así como sucede con el rendimiento, sucede con las cámaras. Los cuatro smartphones de esta comparativa gozan de unos sensores fotográficos que se jactan de ser los mejores del mundo. Cada móvil es mejor en una u otra cosa, pero todos te regalarán las mejores fotografías que puedan capturarse en pleno 2020. Vamos uno a uno, y dejamos el mejor para el final.

El recién llegado OnePlus 8 Pro tiene cuatro cámaras traseras, distribuidas en sensores de 48 MP + 48 MP + 8 MP + 5 MP. El sensor principal de 48 MP es el más pequeño de la comparativa, pero sus fotos seguro serán de primer nivel. Luego encontrarás un sencillo teleobjetivo de 8 MP y zoom óptico 3x, nada sorprendente, la verdad.

Pero justo en la acera contraria se encuentra el asombroso sensor ultra gran angular de 48 MP, que además de ser el más gran de los cuatro móviles, ofrece un ángulo de captura de 119 grados. Por último, el OnePlus 8 remata con un sensor de 5 MP que servirá como filtro de color, algo poco visto hasta ahora.

En el caso del Galaxy S20 Ultra también hay cuatro cámaras. El primer sensor, de 108 MP, te asegura las capturas más increíbles que jamás hayas hecho, pero no es el mejor del Samsung. La cámara más genial del Galaxy es su teleobjetivo de 48 MP y zoom óptico 10x, más nunca se te resistirá una toma increíble porque está lejos. El tercer sensor es un gran angular de 12 MP, mientras que el último es un pequeño sensor ToF 3D.

El Xiaomi Mi 10 Pro repite una vez más la cantidad de cámaras trasera, solo que en configuración 108 MP + 8 MP + 12 MP + 20 MP. El primer sensor es el mismo del Samsung, aunque en este caso viajó al espacio a demostrar lo que vale. La segunda cámara del Xiaomi es un teleobjetivo con zoom óptico 10x, pero de apenas 8 MP. Luego, el tercero es un sensor especializado en fotos tipo retrato, de 12 MP y zoom óptico 2x. Ya en el último, encontrarás un gran angular de 20 MP, que seguro te otorgará bastante tomas geniales.

¿Es hora del campeón de esta sección? Sí, pues el Huawei P40 Pro+ es el único con una configuración quíntuple de 50 MP + 8 MP + 8 MP + 40 MP. Su sensor principal de 50 MP quizás parezca pequeño, pero si alguien sabe exprimir al máximo sus cámaras es Huawei. ¿No estás seguro de esto? Mira como destrozó el ranking de DxOmark.

Su segundo sensor es parecido al de sus rivales, un teleobjetivo con zoom óptico de 10x, aunque de 8 MP, como el Xiaomi. El P40 Pro+ es el único móvil que equipa un segundo teleobjetivo, solo que esta vez lleva zoom 3x, aunque repite los 8 MP. El cuarto sensor es el gran protagonista del Huawei, un ultra gran angular de 40 MP que, aunque es 8 MP menor que el del OnePlus, ofrece un resultado inigualable. ¿Y el último? un sensor ToF 3D.

¿Y las cámaras delanteras? El Oneplus 8 Pro tiene un sensor de 16 MP (el más pequeño), el Mi 10 Pro uno de 20 MP, el S20 Ultra 40 MP (el más grande), y finalmente el Huawei P40 Pro+ llega con 32 MP y un sensor de profundidad.

Las baterías de estos cuatro móviles son de otro planeta

Como es de esperar, en estos cuatro dispositivos también encontrarás lo mejor que cada fabricante ofrece a nivel energético. Quizás no veas una batería de 6000 mAh como en algunos gama media, pero más importante que eso es la administración energética. Los ordenaremos por capacidad, pero eso no significa que son mejores o peores.

El Huawei P40 Pro+ es el móvil que llega con la batería más pequeña, una capacidad de apenas 4200 mAh. Pero como ya hemos mencionado antes, Huawei es un genio en la administración de recursos, y la batería no iba a ser la excepción. Su carga rápida de 40W es fantástica, así como su carga inalámbrica de 40W y carga reversa inalámbrica de 27W.

De segundo encontrarás al Xiaomi Mi 10 Pro con su batería de 4500 mAh. Una cifra interesante, pero que queda opacada cuando le pones frente a sí una carga rápida de 50W. ¿Hay más? Pues claro, ya que se complementa con carga inalámbrica de 30W, y carga reversa inalámbrica de 5W.

El tercero, un peldaño más arriba, es el OnePlus 8 Pro, con una capacidad de 4510 mAh. Por su parte, encontrarás carga rápida cableada e inalámbrica de 30W, y una carga reversa inalámbrica de 3W.

El premio a mayor capacidad es para el Galaxy S20 Ultra, que exhibe nada menos que 5000 mAh. Su carga rápida de 45W navega entre las cifras de sus rivales, mientras que la carga inalámbrica de 15W es la más sencilla. También cuenta con una carga reversa inalámbrica de 9W, nada mal.

Y en conclusión, ¿cuál es el mejor de gama alta de 2020? Una vez más, depende de para qué lo quieras

Como comentamos al inicio de la comparativa, el círculo finalmente se cerró. Todos los grandes fabricantes de Android ya movieron ficha para 2020, y todos ofrecen móviles alucinantes. Nuestro corazón nos hace deleitarnos con el Huawei P40 Pro+, pero hay que ser objetivos y recomendar de la manera más responsable.

Si deseas un móvil para ver contenido multimedia y jugar, el Galaxy S20 Ultra o el OnePlus 8 Pro son perfectos para ti. Ambos cuentan con pantallas que no tienen competencia alguna, pero si es por buscar un diferenciador, elige el OnePlus 8 Pro por tener mejores precios.

Si lo que deseas es un móvil todo terreno o el de mejor cámara, el P40 Pro+ es lo tuyo. De los cuatro es el más balanceado, pero además de eso sus cámaras no tienen punto de comparación, su rendimiento es superlativo. Además, el Huawei es el que mejor diseño ofrece. ¿Su único problema? Llega sin las aplicaciones de Google, aunque puedes instalarlas fácilmente.

Lamentablemente, debemos decir con mucho dolor que el Mi 10 Pro ha sido destronado como mejor gama alta en relación precio/rendimiento. El móvil de Xiaomi ya no tiene mucho que hacer frente a los 909 euros del OnePlus 8 Pro de 8 GB + 128 GB, ni qué decir de los 1009 euros de la versión con 12 GB + 256 GB. No es el que el Xiaomi sea malo, en absoluto, sigue siendo un móvil increíble, pero su principal baza ya fue superada.

Con esto llegamos al final, y esperamos haberte aclarado muchas dudas en el camino. Ahora te toca decidir a ti, ¿cuál de estos móviles te gusta más? Pasa por los comentarios para respondernos.