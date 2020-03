Para este año Samsung decidió repetir la fórmula que adoptó con los Galaxy S10. En total, presentó tres modelos distintos que serán sus representantes en la gama premium de 2020. Hablamos de los Galaxy S20, Galaxy S20+ y Galaxy S20 Ultra, tres móviles con ciertas similitudes entre sí, pero también claras diferencias.

El Galaxy S20 y el S20+ son muy parecidos, sin embargo, el Galaxy S20 Ultra sí marca distancia, gracias a su impresionante configuración de cámaras. Tomando en cuenta esto, se nos ha ocurrido hacer una comparativa fotográfica del S20 Ultra contra los Galaxy S20 y Galaxy S20+. ¿Valdrá la pena el salto de precio? ¿Qué tan superior es la cámara del S20 Ultra respecto a sus hermanos?

Comparativa fotográfica, ¿podrá el Galaxy S20 Ultra justificar su precio frente a sus hermanos?

Si algo quedó demostrado hace poco con este vídeo grabado en el Círculo Ártico, es que la cámara del Galaxy S20 es una maravilla. Tomando en cuenta eso, desde ya mismo podemos asegurar que los tres móviles ofrecerán grandes resultados fotográficos. Sin embargo, es necesario ponerlos cara a cara, en especial para saber si vale la pena pagar los 1349 euros del Galaxy S20 Ultra, respecto a los 899 euros que cuesta el S20 estándar.

Para iniciar, es bueno que recordemos en esta pequeña tabla las especificaciones de las cámaras de estos tres móviles:

Especificaciones Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Cámara Trasera Triple cámara: 12 MP f/1.8 y Dual Pixel PDAF + teleobjetivo de 64 MP f/2.0, zoom óptico híbrido 3x y PDAF + gran angular 12 MP f/2.2 y Super Steady video. Cuádruple cámara: 12 MP f/1.8 y Dual Pixel PDAF + teleobjetivo de 64 MP f/2.0, zoom óptico híbrido 3x y PDAF + gran angular 12 MP f/2.2 y Super Steady video + sensor ToF 3D de profundidad de 0.3 MP f/1.0. Cuádruple cámara: 108 MP f/1.8 y PDAF + teleobjetivo de 48 MP f/3.5, zoom óptico híbrido 10x y PDAF + gran angular 12 MP f/2.2 y Super Steady video + sensor ToF 3D de profundidad de 0.3 MP f/1.0. Cámara Frontal 10 MP f/2.2 y Dual Pixel PDAF 10 MP f/2.2 y Dual Pixel PDAF 40 MP f/2.2 y PDAF Precio de lanzamiento

899€ 1099€ 1349€ Compralo aquí Comprar Galaxy S20 Comprar Galaxy S20+ Comprar Galaxy S20 Ultra

Como podrás ver, el Galaxy S20 Ultra parte con ventaja en la comparativa. Su sensor principal de 108 MP corre con mucha ventaja frente al de 12 MP de sus hermanos, y es el mismo que llevó al Xiaomi Mi Note 10 a superar al iPhone 11 Pro Max en DxOmark. Además, el teleobjetivo de 48MP del S20 Ultra parece quedarse en menos que el de 64 MP de los S20 y S20+, pero tiene zoom óptico híbrido de 10x, frente al 3x de este último.

Nota: de aquí adelante, todas las galerías de fotos para la comparativa de escenas tendrán como primera imagen la capturada por el S20, la segunda será la del S20+ y la tercera la del S20 Ultra.

En fotos de planos generales con HDR los tres Galaxy S20 se comportan muy parecido

Prueba plano general 1 de 3

La primera escena que analizaremos es una clásica toma de un plano general a un edificio, pero no a uno cualquiera, sino al Teatro de la Ópera de Varna. Este es una construcción de corte modernista con muchísimos detalles, algo perfecto para lo que queremos comprobar.

Las fotografías capturadas son muy similares entre sí, teniendo que hacer zoom para notar diferencias. Los tres móviles manejan especialmente bien la dinámica de color, pero el Galaxy S20 exhibe algunos problemas menores con el HDR. Si te fijas, podrás notar una especie de “aura” alrededor del techo del teatro, esto sucede porque el S20 no fue capaz de unir correctamente las distintas exposiciones del HDR, creando un efecto fantasma.

Al acercarte más, notarás que los S20 y S20+ capturan los detalles creando bordes más agudos, mientras que el S20 Ultra ofrece resultados más suaves y naturales. En el caso de los colores, el S20 Ultra exhibe resultados un poco más pálidos que los de sus hermanos. ¿Diferencias? Sí ¿sustanciales? Para nada, los tres móviles muestran un rendimiento extraordinario.

El modo macro puntúa a favor de los Galaxy S20 y S20+

Prueba modo macro 1 de 3

Moviéndonos a la fotografía macro, podemos ver que la captura en detalle de la flor es muy distinta entre el Galaxy S20 Ultra y los Galaxy S20 y S20+. Además, conseguimos un efecto un poco extraño en el Ultra.

Las tomas del S20 y S20+ son casi idénticas, brindando un efecto bokeh muy natural. En general, las fotos de estos móviles son una representación muy fidedigna de lo que nuestro ojo vería, ¡y sin ayuda de Live Focus! Sin embargo, en el caso del S20 Ultra no sucede lo mismo.

En el S20 Ultra la flor se ve un poco distorsionada, como si fuese una foto de gran angular donde el objeto apunta hacia la cámara. Además, el efecto bokeh es mucho más fuerte en este móvil, haciendo que sea poco natural.

La imagen macro del S20 Ultra tiene una profundidad de campo mucho más superficial que las de sus hermanos, pero el resultado no es necesariamente agradable. En este caso nos quedamos con los Galaxy S20 y S20+.

Triple empate en las fotos tipo retrato con Live Focus de los Galaxy 20

Prueba modo retrato 1 de 3

El Galaxy S20 es el único de estos tres móviles que no tiene una cámara ToF. Presumiblemente, este sensor ayuda a detectar mejor la posición, el tamaño y los bordes de un objeto, mejorando el resultado del efecto “Live Focus” (falso bokeh). Entonces, ¿por qué no tomar un retrato con Live Focus?

Los resultados son absolutamente geniales en los tres teléfonos, incluso los mechones de cabello permanecen sin manchas. En el Galaxy S20 las gafas de sol del modelo se recortaron ligeramente, pero eso no es suficiente como para restarle puntos.

La dinámica de color en los S20 y S20+ parece tener mayor contraste entre sombras y reflejos. Además, los detalles son más nítidos. La toma del S20 Ultra se ve un poco más suave, pero parece haber un tono amarillo que cubre la piel del sujeto.

Fotos ultra gran angular en los Samsung Galaxy S20, mismo sensor, mismo resultado

Prueba ultra gran angular 1 de 3

Los tres smartphones tienen el mismo sensor ultra gran angular, lo que debería predecir un resultado idéntico. Este tipo de sensor es un gran aliado para tomar fotos de paisajes, o grabar videos llenos de acción, en los que necesitas un plano de trabajo mucho más amplio.

Honestamente, el resultado es básicamente el mismo en los tres modelos, y no podríamos dar ganador nadie. No obstante, sí hay un pequeño detalle a mencionar. Como en tomas anteriores, el S20 Ultra continúa opacando un poco lo colores, en especial la gama de rojos, pero no es algo relevante.

Las capturas con Super Zoom del Galaxy S20 Ultra no tienen competencia

Prueba de zoom 1 de 3

Aparte del sensor de 108 MP del Galaxy S20 Ultra, el otro gran gancho de venta de este móvil es su zoom óptico híbrido de 10x, que con la tecnología “Super Resolution Zoom” alcanza un total de 100x (digital). Por supuesto, una comparativa fotográfica no podía quedarse sin probar esto, aunque solo llegamos a 30x, el zoom límite de los S20 y S20+.

Como podrás ver en las imágenes que encabezan esta sección, el S20 Ultra proporcionó una imagen mucho más clara y nítida al hacer el acercamiento. El zoom 30x de los S20 y S20 + hace que la imagen se vea muy granulada y sinceramente poco agraciada. La foto del S20 Ultra al menos es tolerable y perfectamente legible.

Escena nocturna, la prueba definitiva para cualquier móvil también muestra un empate en los Galaxy S20

Fotos nocturas en modo automático 1 de 3

Ninguna comparativa fotográfica está completa sin sacar los móviles a tomar un paseo nocturno. Por supuesto, los Galaxy S20 tienen su Modo Nocturno en la app de cámara, como casi cualquier móvil con Android. Sin embargo, no importa si olvidas activarlo, ya que el Modo Automático te regalará un resultado fantástico.

Prueba modo nocturno 1 de 3

Cuando se activa el Modo Nocturno, el dispositivo toma instantáneas adicionales en diferentes exposiciones. Luego, las procesa todas para obtener una imagen con mejores colores, y detalles más visibles. En rasgos generales, los tres S20 se comportan muy bien, aunque hay algunos bordes que pecan de angulosos.

Curiosamente, en las tomas nocturnas cambia el problemilla del Galaxy S20 Ultra con los colores. En este caso, los colores del Galaxy S20 Ultra son un poco más vibrantes que en sus hermanos más pequeños. Los papeles se invierten respecto a la fotografía diurna.

Conclusiones, las cámaras del Galaxy S20 Ultra no pagan la diferencia de precio respecto a sus hermanos

Al principio, sinceramente temíamos que los Galaxy S20 y S20+ fallaran adrede en algunas cosas para favorecer al S20 Ultra como “la mejor cámara”, pero no fue así. Incluso con el Galaxy S20 puedes tomar fotos alucinantes que tienen poco o nada que envidiar sus hermanos mayores. Los tres móviles brindan experiencias muy similares, y en ocasiones hasta la balanza se va un poco hacia los S20 y S20+, lo que deja ver que Samsung jugó limpio.

Por supuesto, el Galaxy S20 Ultra ofrece un resultado superior en fotos con altos niveles de zoom, después de todo, eso es su especialidad. También tiene la capacidad de tomar fotos de 108 MP gracias a su enorme sensor, pero sus hermanos no son mancos, pues tienen sensores de 64 MP.

En conclusión, ¿vale la pena pagar la diferencia de precio por un Galaxy S20 Ultra? Nos atrevemos a decir que no, porque los otros dos móviles cumplen excesivamente bien. La única excepción sería que tu trabajo te exija un zoom superior, pero incluso así, te recomendaríamos usar ese dinero en una cámara normal.

Sabemos que el Galaxy S20 Ultra tiene otros detalles que lo hacen mejor y justifican el precio, como sus 16 GB de RAM, o su batería de 5000 mAh con carga rápida de 45W, pero en temas fotográficos, no vale la pena. ¿Estás de acuerdo con esto?

Fuente | PhoneArena