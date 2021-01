La serie Mi A tuvo su momento de gloria con el Mi A1. Esta popularidad se mantuvo en la segunda generación y ya no tanto para la tercera, especialmente porque no todo fueron buenas noticias con estos modelos, sobre todo con el Mi A3.

Sin embargo, los móviles Mi A no solo destacan por ofrecer una experiencia pura de Android, sino también por su calidad de construcción y excelente relación calidad/precio, como es común con los móviles Xiaomi. Pero, en lo que respecta a las actualizaciones de software hubo muchos problemas. Lo que explicaría por qué no hemos visto el Xiaomi Mi A4 en 2020 y quizás nunca lo lleguemos a ver.

Algo muy lamentable, pero que es de esperarse si nos topamos con problemas como el que muchos usuarios del Mi A3 han tenido que soportar recientemente con la actualización a Android 11.

Varios Xiaomi Mi A3 se han “brickeado” con la actualización a Android 11

A pesar de que la serie Mi A ya podría considerarse muerta, al Mi A3 todavía le corresponde una actualización importante de software, con la que daría el salto hacia Android 11. Pero, como pasó con Android 10, varios modelos están presentando fallos graves, dejándolos sin funcionar. Por tal motivo, Xiaomi ha tenido que frenar la actualización.

Al menos, Xiaomi ha ofrecido una solución oportuna, al prometer la reparación de todos los modelos Mi A3 que hayan sido afectados gratis. Solo tienes que llevar tu móvil al servicio técnico oficial más cercano (o enviarlo).

¿Pero por qué los Mi A han tenido tantos problemas de software?

No podríamos dar una respuesta exacta. Aún así, sí podemos llegar a un par de conclusiones. Pero creemos que todos los esfuerzos de la empresa están concentrados en el desarrollo de MIUI, que ya va por la versión 12, y con MIUI 12.5 cada vez más cerca. Y aún así tienen problemas con MIUI, no queremos imaginarnos lo que sufrirán para adaptar sus Android One, normalmente basados en modelos que fueron pensados para MIUI. Es por eso que si compras un Xiaomi lo más sensato es comprarlo con MIUI.

Mientras tanto, si tienes un Mi A3 solo te queda esperar a ver si efectivamente más adelante recibirá una versión estable de Android 11, para dar oficialmente por finalizada la familia Xiaomi con Android puro.