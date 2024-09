Android 15 es oficial: las 5 novedades más importantes

Google continúa desarrollando y mejorando su sistema operativo para móviles y tablets, esta vez preparando el terreno para la llegada de Android 15. Y aunque todavía falta para que su descarga salga oficialmente, tenemos novedades. La versión estable de Android 15 ya está publicada en Android Open Source Project. Lo que significa que el código fuente está al alcance, y se puede reproducir para conocer qué de nuevo nos deparará esta versión.

Al parecer, las novedades se enfocan en diferentes áreas importantes para la experiencia de usuario. Android sigue apostando a afinar detalles en cuanto a la privacidad de los usuarios, al igual que la seguridad de sus dispositivos. Todo lo concerniente a Android 15 que se tiene listo hasta el momento ya fue publicado por Google desde su blog y el blog para desarrolladores de Android. A continuación, te lo resumimos.

Android 15 viene cargado: estas son sus novedades más relevantes

Desde mejoras con IA apoyándose en Gemini de Google, hasta mejoras para beneficiar el trabajo de los desarrolladores. Android pretende avanzar un paso más para seguir brindando un entorno ameno para cualquier persona. Por ello, estas son las novedades más relevantes:

Mejoras en la privacidad y seguridad

Android brindará un espacio privado en el que los usuarios podrán almacenar las apps que no quieren que otros vean en un lugar seguro. De la misma forma, incluirán soporte para el inicio de sesión con passkeys, al igual que la detección de grabaciones de aplicaciones como alerta. Estados Unidos tiene un bono adicional: la alerta para terremotos ahora será más precisa e informativa, pudiendo emitir el llamado antes incluso de que inicie el fenómeno natural.

Búsqueda de música, imágenes y lectura en voz alta con Gemini

El famoso Circle to Search (o “Rodear para buscar”) podrá emplearse libremente para poder buscar rápidamente cualquier imagen que veas o música que escuches al momento mediante la IA Gemini. De la misma forma, en caso de que no quieras leer algún artículo o contenido desde tu pantalla, podrás indicarle al móvil que empiece la lectura en voz alta con las preferencias que desees (voz, tono, lenguaje, etc.).

Experiencia del usuario

Para facilitar la gestión de las aplicaciones, ahora en Android 15 se podrán guardar combinaciones de apps en una función de pantalla dividida y fijar la barra de tareas en la pantalla, de modo que se hará más fácil cambiar entre aplicaciones. Google está mejorando el soporte para pantallas Braille; innovando además con un soporte para la opción que establece el tamaño de página de 16 KB en ciertos dispositivos. Los wearables también podrán descargar offline los mapas de Google Maps para que puedas salir sin el móvil sin perderte.

Software para fotos y vídeos más óptimo

Igualmente, habrá mejoras en la cámara y el entorno multimedia. Entre los cambios destacan la capacidad de controlar la altura máxima HDR (esto evita que el contenido SDR se decolore demasiado), ajuste inteligente del volumen del audio en vídeos, al igual que la mejora del efecto de iluminación cuando se hacen tomas en ambientes de poca luz.

Beneficios para los desarrolladores

En el entorno de desarrollo, los programadores también reciben mejoras, entre las cuales tenemos nuevas API que ayuden a la creación de apps, así como mejoras en la visualización de archivos PDF y manipulación de canvas. De la misma forma, hay ajustes para beneficiar la compatibilidad entre aplicaciones, al igual que se añade una herramienta que ayudará a los desarrolladores a actualizar sus aplicaciones a Android 15.

Todavía falta tiempo para que la versión final de Android 15 sea lanzada para todos los móviles. Sin embargo, por lo visto, esta actualización traerá beneficios que, aunque no parezcan grandes, seguirán mejorando la experiencia de usuario sin dudas.