Tenemos malas noticias para los amantes de Android stock, Xiaomi dejará de fabricar móviles Android One. La serie Mi A, que tanta popularidad ha cosechado en los últimos años, podría estar a punto de desaparecer.

Los Xiaomi Mi A son unos móviles de gama media que acercan la experiencia de Android stock a aquellos compradores que no pueden pagar un Pixel. Pero… ¿qué ha pasado? ¿Por qué Xiaomi podría dejar esta serie de lado?

Xiaomi ha tenido muchos problemas con Android One

Xiaomi no ha aclarado qué está pasando con la serie Mi A, pero creemos que hasta un ciego puede verlo. La compañía se ha enfrentado a numerosos problemas con las actualizaciones a Android 10 tanto en los Xiaomi Mi A2 como en los Xiaomi Mi A3. Actualizar la versión de MIUI es algo que hacen muy rápido, pero sus móviles con el Android de Google no corrieron la misma suerte.

No es una buena noticia para nadie que Xiaomi se baje del carro con Android One pero lo cierto es que, con el lanzamiento del Xiaomi Mi A3, la firma dejó claro que para ellos ya no era una prioridad. Retrocedieron en la resolución de la pantalla y dejaron al lado la filosofía de lanzar dos modelos.

Los Xiaomi con Android One están genial, pero sus actualizaciones no tanto

Con este cambio de estrategia la marca china se centrará solo en sus móviles con MIUI, su especialidad. La capa de personalización de Xiaomi ofrece mejor rendimiento y autonomía que la propia capa de Google y además la manejan ellos, facilitando mucho el desarrollo de nuevas características.

Es posible que esta decisión también se tome teniendo en cuenta que la serie Mi A no ha cosechado las ventas que esperaba la compañía o haya sido una fuente de pérdidas desde su existencia. Nosotros hemos probado los Xiaomi Mi A y debemos decir que desde el Mi A1 hasta el Mi A3, la serie ha ido en decadencia.

Habrá que ver si en el futuro retoman sus colaboraciones con Google o si finalmente la relación entre Android One y Xiaomi termina aquí. Es el momento de Nokia, la compañía lo tiene todo para brillar si sus móviles con Android One consiguen vender bien y calar entre las masas.

