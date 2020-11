Hace un año celebrábamos el sexto aniversario de OnePlus señalando sus mejores aciertos y errores, y ahora toca volver a reflexionar sobre la compañía. Desde su creación en 2013 el fabricante chino ha cambiado en diferentes aspectos, incluyendo un reciente cambio de estrategia hacia la diversificación.

Sin embargo, son muchos los usuarios que extrañan los primeros años de la empresa, ¿han sido tan malos los cambios? No lo creemos, pero sí estamos convencidos de que OnePlus no se parece en nada a sus inicios, aunque eso no es malo. ¿Quieres saber por qué lo creemos?

De la cultura flagship-killer a la escalada de precios, así cambió OnePlus en sus primeros años

Cuando el primer OnePlus se anunció, todos los foros de Internet se paralizaron. Una compañía salida aparentemente de la nada prometió un móvil con las mejores especificaciones a un precio más que rompedor. Sin embargo, llegaba con un modelo de distribución particular: solo podían comprarlo quienes tuviesen una invitación.

Para ese entonces, cada vez que OnePlus anunciaba que había stock de OnePlus One estos se vendían en cuestión de minutos. Mientras, los foros y redes sociales estaban llenos de usuarios buscando invitaciones hasta debajo de las piedras.

¿Cumplió el OnePlus One con lo prometido? Totalmente, o casi, porque lo cierto es que hubo algunos sacrificios de hardware y también problemas con las pantallas. Esto último llevó a pensar a muchos usuarios que no se cumplía con estrictos controles de calidad. No obstante, la compañía atendió las quejas y comenzaron a forjarse una reputación.

El camino de los topes de gama a precios increíbles, pero con sacrificios, se mantuvo al menos hasta el OnePlus 3. De ahí en adelante, el fabricante comenzó a escalar en el precio para cada nuevo lanzamiento, pero eso no fue lo único que cambió. ¿Había muerto la época flagship-killer de OnePlus? Probablemente.

La transición hacia una compañía de primera línea, el periodo 2016-2019 de OnePlus

Con la introducción de la serie T en 2016 OnePlus inició su periodo de transición, caracterizado por un aumento paulatino de precios por cada nuevo lanzamiento, pero no fue lo único.

Durante la época de transición, que podría situarse entre los OnePlus 3T y OnePlus 6T, la compañía también fue mejorando la calidad de fabricación de sus móviles. Los defectos de fabrica comenzaron a reducirse drásticamente, y OnePlus se ganó un nombre en el mercado como una marca de primera línea. Además, los recortes de hardware se redujeron poco a poco, lo que definitivamente fue una gran mejora.

Volviendo sobre los precios, la verdad es que los OnePlus costaban cada vez más, pero todo el mercado de móviles también lo hacía. Sí, comparativamente los OnePlus eran cada vez más caros, pero el gran salto de precio no se daría hasta el OnePlus 7.

¿Por qué OnePlus dejó atrás los flagship-killers con precios rompedores?

Siendo OnePlus una compañía que solo vendía un par de móviles con precios rompedores al año, la verdad es que el margen de ganancia era poco. Mantener por mucho tiempo un modelo de negocios así era inviable si querían crecer y convertirse en lo que son actualmente.

Además, cada vez más fabricantes se sumaron a esta estrategia, como Xiaomi, OPPO o Vivo. El mercado había cambiado, y OnePlus ya no era la única que jugaba en esa liga. La guerra de precios podía acabar con ellos si no evolucionaban.

Si Oneplus no cambiaba su modelo de negocio seguramente no existiría en la actualidad

Poniendo como ejemplo a las mencionadas anteriormente, Xiaomi y compañía se diferenciaban de OnePlus en dos cosas: primero, el camino ya había sido labrado por OnePlus; y segundo, tenían móviles en todos los niveles de mercado.

Aparte, las gamas media y baja de gigantes como Samsung, LG, Sony y HTC dejaban mucho que desear, y estas compañías aprovecharon la oportunidad. Así, esta dos gamas soportaron a la superior, cosa que OnePlus no podía hacer. ¿Por qué Xiaomi sí puede mantener los flagship-killer con Poco? Porque es una submarca de un verdadero gigante.

La etapa de consolidación (2019), OnePlus se unió a los grandes

Llegó 2019 y con ellos los OnePlus 7, quizás los móviles más icónicos de la compañía desde el OnePlus 3T. Con ellos, y especialmente con el OnePlus 7 Pro, el fabricante se consolidó como uno de los mejores.

Atrás habían quedado los recortes, y estos móviles exhibieron el mejor hardware del momento con una calidad de fabricación excelente. En ese momento lo más llamativo fue el panel de 90 Hz del OnePlus 7 Pro y su formato todopantalla con cámara retráctil.

Sí, también había acabado la carrera de precios para OnePlus, porque el salto fue bastante grande. El OnePlus 6T partía de 519€ al momento de su lanzamiento, y el OnePlus 7 costaba la friolera de 709 euros. Desde ese momento los OnePlus han seguido aumentando de precio de forma importante, pero había una diferencia: OnePlus se metió entre los grandes, y eso es un gran logro.

Por otra parte, el aumento de precios también se está viendo en la competencia, algo que tiene mucho que ver con el hardware. Por ejemplo, los Snapdragon no paran de subir desde el SD845, y seguirá pasando con el Snapdragon 875.

2020 fue el año de la diversificación para OnePlus, y nos encanta que lo hayan hecho

Con una marca totalmente consolidada y una reputación excelente, OnePlus estaba lista para más, y eso fue lo que hicieron en 2020. A lo largo de este año, y finales del anterior, la compañía entró en otros mercados como los Smart TV y los auriculares inalámbricos TWS. Pero, definitivamente, su movimiento más importante fue entrar en las otras gamas del mercado de móviles.

La llegada de móviles como los OnePlus Nord, Nord N10 5G y N100 son un soplo de aire fresco para el mercado. Por una parte, más personas pueden acceder a un smartphone de la compañía; por otra, OnePlus ahora tiene nuevas vías para aumentar sus ingresos y seguir mejorando. Si no ves lo positivo de esto, no hay manera de que lo hagas.

El software de OnePlus también ha jugado un papel importante en su crecimiento como marca

Aunque no nos detendremos tanto como en el hardware, lo cierto es que parte del éxito de la compañía también viene de su software. Sus primeros móviles llegaron nada menos que con CyanogenOS, una versión comercial de la famosa ROM CyanogenMod (ahora LineageOS).

Para ese entonces esa decisión fue una puñalada para muchas compañías, porque OnePlus estaba llevando la personalización de Android a otro nivel y de forma oficial. No solo con eso, la compañía también mantuvo una política de actualizaciones muy agresiva.

Cada poco tiempo llegaban parches de seguridad y corrección de errores que aumentaban el rendimiento y estabilidad del sistema. Lo mismo pasaba con las nuevas características, CyanogenOS las recibía con regularidad y Android se actualizaba por un buen tiempo.

Sí, de esa relación surgieron algunos problemas debido a la mala cabeza del CEO de CyanogenOS, pero aquello dio paso a OxygenOS. Esta nueva capa de personalización aportó exclusividad a los OnePlus (muchos podían replicar CyanogenOS a través de LineageOS), pero mantuvo todo lo bueno de su predecesora.

OxygenOS sigue siendo muy personalizable, y su rendimiento la sitúa en el podio de las mejores capas de usuario. Además, OnePlus supo abraza el minimalismo de Google con ella, ya que visualmente se parece bastante a Android stock, al menos hasta OxygenOS 10.

El aspecto y experiencia de uso sí cambió con OxygenOS 11, ya que OnePlus se enfocó en una interfaz para usar con una sola mano. Esta decisión tiene sus fanáticos, pero también sus detractores. ¿Fue lo correcto? El tiempo lo dirá.

El hecho es que OnePlus ha realizado un gran trabajo con su software durante todos estos años, y no parece que vaya a cambiar el rumbo de buenas a primeras. Sí, el ritmo de las actualizaciones ha bajado, y de hecho todos los OnePlus serie Nord actualizarán Android una sola vez, pero la mayoría de las compañías hacen lo mismo.

Aun así, no justificamos a OnePlus con ello, porque ha sido una desmejora en el servicio. Anteriormente hubiesen tomado las riendas de otra manera, e incluso habrían dado múltiples explicaciones antes de corregir el rumbo, pero eso ya no sucede. Con todo y eso, el software de OnePlus sigue siendo muy bueno y no todo está perdido al respecto.

Lo que podría venir en el futuro de OnePlus

Como compañía OnePlus sigue evolucionando a muy buen ritmo, y los cambios seguirán viéndose al menos por unos años más. No obstante, definitivamente ya atravesaron los mares más peligrosos de su travesía, y se ganaron el corazón de muchos usuarios en el mercado.

Esta nueva época de aguas más tranquilas le permite a la compañía enfocarse en expandir su negocio, y esperemos que lo hagan tan bien como hasta ahora. Sí, OnePlus ha tenido varios tropiezos en su carrera, pero han sabido mantenerse en alto y recuperar el ritmo rápidamente.

De momento el catálogo sigue siendo pequeño, pero no nos queda duda de que pronto crecerá con más y mejores móviles. Lo mismo sucederá en otros mercados, ya que seguramente veremos más Smart TV de la compañía, quizás un TV Stick, tablets, y ya sabemos que trabajan en su primer smartwatch.

Nos gusta pensar en la idea de una submarca para volver a los flagship-killers con precios aplastantes, pero es más un anhelo que una realidad. La situación actual de la compañía lo permitiría, y sería un bombazo total al mercado, pero el tiempo dirá si sucede.

¿Ves que todos los cambios no son malos? ¿Qué esperas de OnePlus en los próximos años?