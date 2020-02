Finalmente, fiel a su cita, Realme ha lanzado el nuevo Realme X50 Pro 5G de forma oficial, un móvil que pondrá las cosas muy difíciles a otras marcas y que pondrá en apuros a un clásico en la gama alta “económica”, el Xiaomi Mi 10 Pro.

La filial de OPPO, Realme, sigue con su plan por conquistar la gama media y gama media/alta con móviles muy interesantes, características potentes y precios muy bajos. Todo un cóctel de sensaciones positivas que ya en el pasado le ha funcionado muy bien a Xiaomi. El Realme X50 Pro 5G ofrece lo mejor de lo mejor, en las siguientes líneas te lo contamos todo sobre él.

Realme X50 Pro: todas sus características

Este teléfono no se ha reservado en prácticamente nada. De hecho, sin haberlo probado es difícil decir que haya algo mejor por este precio. Estamos seguros de que los usuarios sabrán ver esto y las ventas de la compañía se dispararán con este lanzamiento, tal y como ha pasado con los X2 de la casa.

Características Realme X50 Pro 5G Dimensiones y peso 158,96 x 74,24 x 8,9 mm. 205 gramos. Pantalla 6,44″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles), panel AMOLED, cristal curvado 2.5D, ratio 20:9 y Gorilla Glass 5. Con 90 Hz de tasa de refresco. Lleva el sensor de huellas en la pantalla. Soporte para HDR10+ y brillo de más de 1000 nits. Procesador Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650. RAM 6, 8 o 12 GB LPDDR5. Almacenamiento 128 o 256 GB en formato UFS 3.0 Cámara trasera Cuádruple de 64 MP (Samsung GW1) con f/1.8 + 12 MP (Telefoto) con f/2.5 + cámara ultra gran angular y macro de 8 MP con /f.2.3 y 119º de apertura + cámara de retrato en blanco y negro de 2 MP con f/2.4. Graba 4K. Cámara frontal Dual de 32 MP con f/2.5 + Ultra gran angular de 8 MP con f/2.2. Conectividad y extras USB C, WiFi AX de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, BeiDou, Galileo, Bluetooth 5.1 y NFC. Batería 4200 mAh con carga rápida de 65W. Se carga al 100% en 35 minutos. Sistema operativo Android 10 con Realme UI.

Diseño del nuevo Realme X50 Pro 5G, bueno pero…

Lo primero que apreciamos al ver este nuevo Realme X50 Pro 5G es que estamos ante un móvil de categoría, aunque a simple vista los bordes quizás son mayores de lo esperado y nos da la sensación de jugar en otra liga que no es la de los pesos más pesados.

Sin embargo, sus dos colores disponibles: rojo y verde son tan vistosos que rápido se te olvidará ese pequeño detalle. Llama la atención que Realme haya optado por perforar una doble cámara selfie cuando la mayoría de los fabricantes van en otra dirección pero es algo que, si habéis visto el S10 Plus de Samsung, no os pillará nada por sorpresa.

Los acabados del teléfono son metálicos y dan un gran aspecto de calidad, así también sus botones que están situados en un buen lugar para que la ergonomía sea bastante decente. Lo que no te gustará demasiado será su peso, que pasa de los 200 gramos y se llega a sentir pesado (sobre todo si no estás acostumbrado). Esta sensación se esfuma con el pasar de los días pero no es algo agradable.

El rendimiento es sobresaliente, así como la calidad de la pantalla

Este nuevo Realme X50 Pro 5G monta un panel AMOLED y baja de los 120 Hz a los 90 Hz, pues en este momento solo Samsung goza de paneles que puedan hacer esto. Aún así, los colores de la pantalla son muy buenos y no sentirás sensación de que estás ante un móvil que no juega en la liga de los 1000 euros. Tiene un brillo impresionante y goza de modos para alternar la frecuencia de la pantalla e incluso uno que lo gestiona de forma inteligente.

A su vez, gracias a su configuración con Snapdragon 865, RAM de la última tecnología y memoria UFS 3.0 notarás que vuela en todas las configuraciones (aunque ya era algo que se notaba en el Snapdragon 855, aquí se mejora un poco). No tendrás ningún tipo de problema en este sentido ya que el rendimiento será sobresaliente.

A su vez, este móvil monta un sistema de refrigeración líquida que goza de una muy buena disipación del calor, perfecto si nos gusta jugar o exprimir mucho el móvil pero sin que se llegue a calentar en las manos. Donde no destacará es en el sonido, aunque ofrece un doble altavoz estéreo.

Carga super rápida, pero nada de carga inalámbrica

Volará también la carga rápida, que no tarda más de 38 minutos en completarse al máximo y que nos proporciona más de 5 horas de pantalla por normal general. Sin duda, una cifra correcta con una carga espectacular y de las más rápidas que verás en un móvil. Eso sí, nada de carga inalámbrica en este teléfono.

La cámara no defrauda, pero no está a la altura de los TOP

Es quizás en este apartado donde somos más críticos con el terminal. En las especificaciones puedes ver todas esas configuraciones que monta. Sin embargo, curioseando un poco entre los que ya han probado el terminal vemos que la cámara para selfies se queda un poco por detrás de lo esperado, sobre todo de noche y con fotos a contraluz.

En cuanto a la parte trasera, gozamos de zoom 20x, buenos resultados y un montón de modos para exprimir. Aunque, a juzgar por todo lo que ya hemos visto correr por Internet, la cámara no estará a la altura de móviles como el Xiaomi Mi 10 Pro o los Galaxy S20 de Samsung. Es una pena que Realme no mejore un poco en este sentido aunque es exactamente lo que le pasó a Xiaomi cuando empezó a funcionar, por lo que es posible que en el futuro se tomen esto mucho más enserio.

Creemos que la cámara también puede mejorar mucho mediante actualizaciones de software, pues no olvidemos que es una de las partes más importantes hoy en el día en los resultados finales.

Precio del Realme X50 Pro 5G y conclusiones, ¿valdrá la pena?

El Realme X50 Pro 5G llega a España en abril a un precio muy competitivo, en sus 3 versiones diferentes:

6 GB RAM + 128 GB almacenamiento por 599€.

8 GB RAM + 128 GB almacenamiento por 669€.

12 GB RAM + 256 GB almacenamiento por 749€.

Es cierto que el móvil nos gusta, aunque la subida de precios hace que el Realme X2 Pro siga siendo una apuesta brutal y quizás por un precio mucho más contenido. No hay duda de que estamos ante el mejor móvil que Realme ha fabricado hasta la fecha pero es posible que lo pudieran hacer mejor, al menos de forma más natural y no intentando destacar solo en números sobre un papel.

Pese a esto, estamos seguros de que los Realme X50 Pro 5G se venderán realmente bien entre aquellos que busquen potencia bruta a raudales, un móvil 5G y no pagar los 1000 euros que cuestan la mayoría de teléfonos de la gama alta de 2020.

