Comprar un móvil puede ser, en ocasiones, un verdadero dolor de cabeza. Hay montones de opciones en el mercado, algunas de ellas realmente parecidas, y esto es algo que complica el decantarse entre uno u otro modelo.

La mayoría se irá por elementos clave de sus especificaciones, como la cantidad de RAM y almacenamiento, los megapíxeles de la cámara, la capacidad de la batería y la versión del sistema operativo. Si apuramos un poco, algunos toman en cuenta cosas como la pantalla y el procesador, pero ¿sabías que hay otros elementos que también importan? Hoy te listaremos siete especificaciones que ignoras al comprar un móvil (y no deberías hacerlo).

Una cámara para selfis que sea de calidad

Muchos usuarios prestan especial atención a las cámaras traseras, pero pasan olímpicamente de la frontal. En un mundo donde las redes sociales acaparan nuestro tiempo y vivimos tomándonos selfis o grabando vídeos, esto no tiene mucho sentido.

Sí, es cierto que las cámaras frontales son más modestas que las traseras, pero eso no significa que no haya smartphones que ofrezcan excelentes resultados. Además, tenerla te ayuda a trabajar más cómodamente de forma remota al no tener que pedir a nadie que te grabe. Eso, y que son aliadas ideales para videollamadas.

Una pantalla con buen brillo y, de ser posible, antirreflectante

De la pantalla muchos se fijan únicamente en la resolución y tasa de refresco, pero nada de esto sirve si no puedes ver bien, ¿cierto? Seguramente te ha pasado: sales a la calle en pleno mediodía y el brillo de tu móvil es tan bajo que no te deja leer nada. Un panel con muchos nits ayuda a resolver eso, así que busca móviles con la mayor cantidad posible. Aunque, ojito, últimamente todas las marcas han puesto cuidado a este detalle.

Aparte, si puedes conseguir un terminal con pantalla antirreflectante, entonces muchísimo mejor. Esto evita que los reflejos del sol o distintas fuentes de luz te molesten, un plus genial (también puedes resolverlo con un protector de pantalla). Eso sí, hay pocos terminales con este tipo de tecnología, uno de ellos es el Galaxy S24 Ultra.

Radio FM y emisor de infrarrojos, dos tecnologías tan antiguas como útiles

Gracias a Internet puedes acceder a cualquier radioemisora del planeta, pero ¿y si te quedas sin datos? Entonces se acaba la fiesta porque no podrás escuchar ninguna. Un móvil con radio FM te permite seguir escuchando tu emisora local favorita en cualquier momento.

Por su parte, el emisor de infrarrojos es superpráctico para utilizar tu smartphone como mando a distancia. No importa si es un aire acondicionado, el televisor, un proyector, el equipo de sonido u otro dispositivo. Podrás controlar todo desde tu móvil y decir “adiós” a utilizar varios mandos.

Un buen sistema de sonido, tanto altavoces como micrófonos

En honor a la verdad, no conozco al primer usuario que haya prestado atención a este detalle (aunque debe haberlos). Todos asumimos que nuestro móvil va a escucharse bien, pero no siempre es así.

En ocasiones los altavoces se saturan fácilmente, haciendo que el sonido tenga una calidad pésima. Mientras, si al hacer una llamada te escuchan muy bajo o con interferencias, podría tratarse de un micrófono deficiente.

Unos buenos parlantes y micrófonos de calidad son fundamentales si te gusta consumir contenido multimedia, pasar horas hablando por llamadas y, especialmente, si eres un gamer. Y no hablamos solamente de potencia y volumen, también de reproducir fielmente los sonidos, sin distorsiones.

Elige un móvil que pueda conectarse fácilmente a otros dispositivos

Hablaré de dos casos bien puntuales: si tienes un iPhone, sabrás que conectarlos con dispositivos fuera del ecosistema de Apple puede ser un suplicio. Mientras, si tienes un Pixel olvídate de utilizar la transmisión de pantalla con dispositivos sin Chromecast (me pasó al intentar usarlo con mi Fire TV Stick, que usa Miracast). Como estos, hay también otros escenarios.

Si no tienes dispositivos de un mismo ecosistema, lo mejor siempre será tener un móvil compatible con numerosos protocolos de interconexión. Hablamos de tecnologías para compartir pantalla inalámbricamente, así como puertos USB con salida de vídeo y OTG para reconocer otros dispositivos y usarlos por cable. Incluso puedes pensar en móviles con modo escritorio para trabajar al conectarlos a una pantalla más grande, como los Galaxy que llevan Samsung DeX.

Soporte para lápices táctiles

Si eres de tomar muchas notas con tu móvil o dibujar (por oficio o por afición), el soporte de un lápiz táctil es ideal para ti. Esto te permitirá muchísima mayor precisión que un simple lápiz capacitivo que solo imita los toques con tus dedos.

Además, los smartphones compatibles con lápices ópticos siempre tienen extras que permiten un control más completo de las aplicaciones. Por ejemplo, añadir notas rápidamente a una captura de pantalla, seleccionar elementos puntuales, manipular imágenes y más. Los Galaxy S y Galaxy Z son los mejores en eso, aunque hay otras marcas que también ofrecen compatibilidad.

Tiempo de soporte por parte del fabricante

Tu móvil puede ser un avión que funciona de las mil maravillas, pero no será una apuesta segura a mediano y largo plazo si el soporte es pésimo. Un buen smartphone es aquel al que su fabricante le ofrece actualizaciones y parches de seguridad con frecuencia. Además, si recibes estas actualizaciones durante un buen puñado de años, pues muchísimo mejor.

En el mercado, los mejores referentes son Google, Apple y Samsung, que ofrecen hasta siete años de actualizaciones de sistema. Por el contrario, marcas como TCL, ZTE, Sony y Nokia solo ofrecen hasta dos actualizaciones de sistema y tres años de parches de seguridad.

Y ahora que ya conoces estas especificaciones olvidadas, ¿les prestarás mayor atención?